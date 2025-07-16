雲林全運會服裝發表登場　展現主場魅力與運動精神

▲雲林縣政府今日舉辦「114全國運動會服裝發表暨記者會」，公開亮相雲林縣代表隊、裁判、貴賓、工作人員與志工專屬服裝。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

2025年全國運動會將於10月在雲林縣盛大登場，雲林縣政府今（16）日於三好國際酒店舉辦「114全國運動會服裝發表暨記者會」，公開亮相雲林縣代表隊、裁判、貴賓、工作人員與志工專屬服裝，展現雲林身為主辦城市的設計美學與創意能量，同時彰顯運動精神與在地文化特色。

縣長張麗善表示，為迎接114全國運動會，縣府規劃6部33組用心籌備運動賽事，此次服裝設計以「雲的元素化」為核心理念，從雲林地名出發，將「雲」轉化為視覺符號圖樣並延伸至每一款服裝之中，在服裝背部設計象徵飛翔的「翅膀狀雲飾」，象徵運動員追夢的勇氣與突破自我的信念，整體設計運用漸層色彩與現代剪裁手法，展現時尚感與動態視覺。

代表隊服以藍色漸層為主體，融入清淡雲霧意象，展現主場氣勢；貴賓服選用亮眼紅色與純白搭配，象徵尊榮與莊重；裁判服以深藍為基底，體現賽場上絕對公平公正之意；工作人員服裝運用主視覺黃藍配色，增加辨識度；志工服則以次要主視覺色延伸設計，展現協作、溫暖的服務精神。服裝不僅富含視覺美感，更加入雲林在地文化特色的元素，且符合各角色實用機能需求，希望讓所有參與盛會的人都感受到縣府團隊的用心。



114全運會主題曲由身為雲林子弟的知名歌手李晉瑋作詞、作曲並擔任主唱，透過音樂傳達「雲林競艷 精彩無限」的主題精神，旋律輕快振奮人心，搭配吉祥物雲寶弟、雲寶妹熱情洋溢動感舞步與雲林代表隊選手形象照，共同激盪此次全運會的熱血氛圍與運動家精神。

▲雲林縣政府今日舉辦「114全國運動會服裝發表暨記者會」，公開亮相雲林縣代表隊、裁判、貴賓、工作人員與志工專屬服裝。（圖／記者游瓊華翻攝）



張麗善表示，雲林縣是布袋戲也是武術的故鄉，114全國運動會以「雲林競艷 精彩無限」為主題，主視覺設計、宣傳品、主題曲與服裝皆從此概念延伸。主視覺以「雲」的意向為主體，融入雲霧森林的意象，象徵選手在競技場上發光發熱，創造巔峰表現。更動員全縣的力量，一起參與這一場體育盛宴，讓114全國運不僅是運動員競技的舞台，更是雲林縣民共同創造榮耀的高光時刻。

▲114全國運動會以「雲林競艷 精彩無限」為主題，主視覺設計、宣傳品、主題曲與服裝皆從此概念延伸。（圖／記者游瓊華翻攝）

