模擬交易競賽！他沒上線「受益0」排第18名：看來大家賠很慘

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

參加模擬交易競賽，不動如山竟也能拿高排名？一名參賽者在元大期貨與輔仁大學合辦的模擬交易競賽中「完全沒上線」操作，卻意外獲得第18名成績，從140人中脫穎而出，令人哭笑不得。貼文曝光後掀起網友熱議，「空手蛙的勝利。」

粉專「麥克風的市場求生手冊」分享一則Threads貼文，只見有網友參加模擬交易競賽，參賽以後根本沒上線，受益是0，結果令他哭笑不得，「欸？第18/140名，看來大家都賠很慘。」這讓麥克風直笑，「八二法則又一例證！」

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貼文引發熱論，「沒有獲利還可以排第18名…這個比賭場還要難玩，參加撲克王大賽都比這個好」、「是有一半的人都0分，大家都很不認真玩這個遊戲XD」、「意思就是啥都不幹就第18名了？」「空手蛙的勝利」、「就等價值台指期可能就第一名」、「WOW，無為而治的最高境界」、「光定存就擠進前10了。」

不過，也有網友補充，「官網顯示在程式交易組，有79位第18名，第18到96名都是0分，所以140除79約等於56%，比起八二法則，應該更像鐘型分佈，接近七成的平均值，在一個標準差的範圍收斂。」

也有人點出期貨競賽的殘酷，「我記得長期期貨大概贏過90%才能不賠到小賺，贏95%才能大賺，真的很少有領域會是要贏90%以上才叫做入門。」更有網友分享過往經驗，「我二十年前做過類似的事，只是那時候是做外匯，完全沒交易最後也是贏一票人。」