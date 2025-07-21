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網嗨「台美友好官宣」　AIT證實：太空港合作、飛休士頓僅2.5小時

▲美國目前正與台灣洽談可能的太空港合作，未來有望透過亞軌道飛行，將台北與休士頓之間的旅行時間縮短至僅2.5小時。 。（圖／Houston Airport System）

▲美國目前正與台灣洽談可能的太空港合作，未來有望透過亞軌道飛行，將台北與休士頓之間的旅行時間縮短至僅2.5小時。 （圖／休士頓機場系統提供）

記者陳致平／台北報導

台美科技合作再邁一大步！美國在台協會（AIT）表示，美國正與台灣洽談建立「太空港合作」（Spaceport）的可行性，未來透過亞軌道飛行技術，台北直飛休士頓的旅程時間有望從目前的超過13小時，大幅縮短至僅2.5小時，此項合作不僅展現台灣在太空創新領域的發展潛力，更象徵著美台科技夥伴關係邁向新的里程碑。

AIT 21日在粉專貼文指出，美方太空港發展已有成熟基礎，目前休士頓的艾靈頓機場（Ellington Airport）已具備合法的太空港執照，能支援亞軌道航班發射與降落。台灣方面則傳出有意將屏東九棚基地升級為潛在的亞軌道發射場地，雙方已展開初步交流與技術評估。

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「這項台美合作初期將以無人貨運任務為主，未來隨著技術發展成熟，亦可能進一步拓展至載人航行」，AIT 進一步補充道，此舉不僅代表台灣在太空創新領域的潛力獲得國際肯定，也象徵台美科技夥伴關係的進一步深化。

AIT 貼文一發布後隨即在引起網友熱烈嗨喊，「台美友好」、「許願太空港」、「台美友好上太空」、「讚欸，台灣有NASA的空港」、「好科幻啊！真的實現後台灣真的就有美國時間了」、不少人都樂見於台美關係透過太空港合作計畫變得更緊密。

▼AIT表示隨著技術成熟，未來也可望發展載人飛行。（示意圖／記者周湘芸攝）

▲▼美國國家航空暨太空總署,NASA,太空。（圖／記者周湘芸攝）

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