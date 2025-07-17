備受關注！AIT處長首度觀摩北市演習　從頭跟到尾關切應變作為

▲2025城鎮韌性演習暨全民防衛動員，戰時關鍵基礎設施搶救及大傷救援演練。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

2025年「城鎮韌性演習」17日下午在台北市登場，包括市長蔣萬安、行政院政務委員季連成、國安會副祕書長林飛帆都出席外；特別的是，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言也到場，且4場演練都一路跟隨觀摩。由於此次演習是首次整合「民安」與「萬安」搭配國軍的漢光演習，吸引國內外關注，到場採訪的外國媒體數量史上最多，意味國際間也相當關切台灣在面臨威脅會如何自保。

今年的城市韌性演習在13點30到14點維持過往萬安演習防空警報模式外，同時間展開項目演練，包括在13點20分到13點55分進行街區、社區、道路及捷運防空避難演練；14點到14點30分的戰時民生必需品配售演練；14點50分到15點20分進行戰時關鍵基礎設施搶救及大傷救援演練；15點40分到16點40分進行戰時急救站及災民收容救濟站開設演練。

▲2025城鎮韌性演習視察街區及捷運防空避難演練，台北市長蔣萬安、AIT處長谷立言、國安會副秘書長林飛帆、內政部次長馬士元、外交部次長吳志中於松山區松山國小視察演習情況 。（圖／記者李毓康攝）