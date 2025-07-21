　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

吹哨有保障！《揭弊者保護法》上路在即　讓勇者安心說真話

▲台南高分檢召開揭弊法施行因應會議，檢察長黃玉垣強調打造「揭弊無懼」制度文化，落實新法精神。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南高分檢召開揭弊法施行因應會議，檢察長黃玉垣強調打造「揭弊無懼」制度文化，落實新法精神。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

我國首部《公益揭弊者保護法》即將在7月22日正式施行，為落實新法精神，台灣高等法院台南檢察署21日召開因應會議，由檢察長黃玉垣主持，召集檢察官、書記官及各單位主管共同研商受理程序與保護措施，為揭弊者打造無懼防線，實踐「讓真相說話，讓勇者安心」的制度文化。

黃玉垣檢察長表示，《公益揭弊者保護法》是我國推動廉政深化的重要里程碑，針對公部門、國營及政府控制機構內部揭弊者提供「三保一減」制度，也就是工作權保障、身分保密、人身安全保護及責任減免，並納入舉證責任倒置、揭弊抗辯優先調查等程式保障，讓吹哨者在揭露重大不法時能無後顧之憂。

▲台南高分檢召開揭弊法施行因應會議，檢察長黃玉垣強調打造「揭弊無懼」制度文化，落實新法精神。（記者林東良翻攝，下同）

會議由主任檢察官莊榮松主持，政風室主任針對「揭弊者」、「被揭弊者」、「弊案」等新法定義進行條文解說，並依據法務部及台灣高檢署頒布指引，逐項檢視現行辦案流程是否足以支撐法定要求，確保實務運作與立法意旨緊密銜接。

與會人員亦針對制度落實提出具體建議，強調揭弊案件的保密與即時應對為重中之重，南檢表示，未來將持續滾動式檢討並調整流程，確保吹哨制度不淪為形式，真正落實對揭弊者的保護與對不法的追責。

▲台南高分檢召開揭弊法施行因應會議，檢察長黃玉垣強調打造「揭弊無懼」制度文化，落實新法精神。（記者林東良翻攝，下同）

台南高分檢強調，吹哨者是守護正義的關鍵角色，從制度面提供支援，才能形塑「揭弊無懼」的友善環境，讓公義的聲音不再孤單。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
411 1 8829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲、應曉薇再延押2月！沈慶京要「現金1.8億」才可交保
陳佩琪：會依規定申請柯文哲投票　戴頸圈、手銬、腳鐐都沒問題
北韓女兵「相繼暴斃」！闇黑內幕曝光
AAA卡司外流了　「朴寶劍、潤娥」被爆全來台
爆台灣關稅32％遭AIT打臉　趙少康：那為何不敢說到底幾趴
362萬人領錢！首批退稅585億　下周四入帳
豪雨狂炸！街頭驚見「鯰魚跳舞」奇景

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

從景觀轉場藝術　毛根織出簡愛樺的重生風景

蔡育輝開放服務處助災民申請風災補助　歡迎泡茶領帆布坐下申報

第55屆全國技能競賽落幕　李妮臻、莊玉雪逆勢奪金展現女力新典範

屏東男車禍開刀、祖父住院陷困頓　枋寮警號召善心人士捐款

守護消防最前線！　恆大捐3.4萬片口罩助南市防疫再升級

颱風重創南天有線電視全力搶修　南市府籲盡速恢復訊號保障權益

吹哨有保障！《揭弊者保護法》上路在即　讓勇者安心說真話

出戰世界棒球賽旅費有著落！張廖萬堅募百萬贊助中山國中圓夢

里港霧臺分駐所新所長布達　黃文志肩負山林治安新責任

共餐有愛幸福加倍！邱臣遠探訪海濱共餐據點　關懷長輩樂齡生活

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

【買車夢碎】再見了我的麥拉倫 歡迎妳我的新家人

【館長開示】國民黨人太溫文儒雅 民進黨怎麼幹我們就怎麼幹

【珠珠寶貝首場明星賽】李珠珢明星賽跳《疾風街道》

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

【老公：來都來了】她用板凳+被子+金童玉女妝扮「假高仿」花魁

【颱風過後家門前積水】爸媽帶女兒坐澡盆體驗漂漂河XD

【金手套也守不住嘴角】江坤宇與MINNIE比愛心！大巨蛋全場暴動

從景觀轉場藝術　毛根織出簡愛樺的重生風景

蔡育輝開放服務處助災民申請風災補助　歡迎泡茶領帆布坐下申報

第55屆全國技能競賽落幕　李妮臻、莊玉雪逆勢奪金展現女力新典範

屏東男車禍開刀、祖父住院陷困頓　枋寮警號召善心人士捐款

守護消防最前線！　恆大捐3.4萬片口罩助南市防疫再升級

颱風重創南天有線電視全力搶修　南市府籲盡速恢復訊號保障權益

吹哨有保障！《揭弊者保護法》上路在即　讓勇者安心說真話

出戰世界棒球賽旅費有著落！張廖萬堅募百萬贊助中山國中圓夢

里港霧臺分駐所新所長布達　黃文志肩負山林治安新責任

共餐有愛幸福加倍！邱臣遠探訪海濱共餐據點　關懷長輩樂齡生活

從景觀轉場藝術　毛根織出簡愛樺的重生風景

北榮耗時5年破解偏頭痛！發現關鍵血液指標助精準治療、預測發作

比香水更誘人！淡雅溫柔的髮香噴霧　絕對是七夕心機曖昧助攻手

擁槍自重！韓男生日趴「開槍擊斃兒子」遭逮：看YT學改造槍枝

AIT公布「台灣未來飛休士頓只要2.5小時」　屏東九棚擬升級太空港

墾丁最新夜間雙層敞篷巴士玩法　喝夏季特調、探秘在地店家

蔡育輝開放服務處助災民申請風災補助　歡迎泡茶領帆布坐下申報

曖昧對象突提1要求！她問「是我太保守嗎」　一票搖頭：直接淘汰

快訊／柯文哲、應曉薇再延押2月！沈慶京要「現金1.8億」才可交保

JLR因關稅戰延後上市計畫　首款旗艦電動休旅、4門GT轎跑受影響

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

地方熱門新聞

周佳正追思會　醫護淚：他永遠不喊累

反惡罷、顧桃園　朱立倫籲726投不同意

丹娜絲災後物資送暖！新北議員捐200床床墊盧崑福災區分送

桃園挺同黨立委　蔣萬安嘆：是因為罷免！

台南選拔賽競爭激烈30隊代表台灣挺進日本RoboRAVE機器人大賽

16歲女車手台南善化車站收174萬詐騙款法院判與父須連帶賠償

冒名頂替案驚爆追逐！台南男拒檢開車衝撞逃逸警追查中

桃園跨域農遊登場　陳靜芳行銷珍珠海岸計劃

國家警報大雷雨！台中機場5航班受影響

敏盛醫療50週年　昇捷建設分享ESG實務

陳亭妃批通訊癱瘓「零分」災區訊號不穩救災像作戰如何自處？

玉山主峰線步道棧橋路基塌陷10米將持續封園

全國技能競賽　大安高工謝秉諺奪漆作金牌

快訊／盧秀燕領軍！台中場湧2萬人

更多熱門

相關新聞

台南首創職安輔導四年逾七百人受惠「勞僱安心計畫」守護移工

台南首創職安輔導四年逾七百人受惠「勞僱安心計畫」守護移工

為營造安全友善的就業環境，台南市勞工局2025年持續推動全國首創的「產業類勞僱安心計畫」，由職業安全衛生專業團隊與多語翻譯走入工廠現場，針對來自越南、印尼、泰國、菲律賓等國的外籍移工提供客製化職安教育訓練，協助勞僱雙方共構安心職場。

玉井芒果品質有保障台南農業局：認明「安心標章」

玉井芒果品質有保障台南農業局：認明「安心標章」

上有老下有小中壯年三明治族兩頭燒　元大人壽投資型保單兼顧家庭保障與退休準備

上有老下有小中壯年三明治族兩頭燒　元大人壽投資型保單兼顧家庭保障與退休準備

何世昌／預售屋履保改革能杜絕爛尾樓？　落實2大監管措施才有效

何世昌／預售屋履保改革能杜絕爛尾樓？　落實2大監管措施才有效

六十石山半程馬拉松冠軍得2萬　報名已破7成

六十石山半程馬拉松冠軍得2萬　報名已破7成

關鍵字：

吹哨保障揭弊者保護法勇者安心

讀者迴響

熱門新聞

北市惡男持刀闖妻閨蜜住處性侵　聲押獲准

搶先川普公布台灣關稅　趙少康：就是32%

機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！

中國第1個被處死藝人！男星殺害16歲女友

李珠珢爆熱戀大5歲韓選手！親暱照瘋傳

正妹物理老師進軍AV界

名醫高國晉傳猝逝！享年59歲

男女激戰被看光光　飯店改窗網傻眼

即／開第一槍！流通教父表態挺大罷免

27歲女軍官自撞亡　路人：盡力救了

新光新公主「父親欄填吳火獅」等40年　吳家拒驗DNA仍敗訴3原因

爭產！　新光吳火獅私生女討百億

何妤玟遭索賠600萬！「妹妹菸蒂燒掉租房」拒背鍋

范斯高颱風有利生成逼台　恐引西南風

徐重仁開第一槍挺大罷免　過去言論遭掀

更多

最夯影音

更多

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

【買車夢碎】再見了我的麥拉倫 歡迎妳我的新家人

【館長開示】國民黨人太溫文儒雅 民進黨怎麼幹我們就怎麼幹

【珠珠寶貝首場明星賽】李珠珢明星賽跳《疾風街道》

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面