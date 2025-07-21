吹哨有保障！《揭弊者保護法》上路在即　讓勇者安心說真話

▲台南高分檢召開揭弊法施行因應會議，檢察長黃玉垣強調打造「揭弊無懼」制度文化，落實新法精神。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

我國首部《公益揭弊者保護法》即將在7月22日正式施行，為落實新法精神，台灣高等法院台南檢察署21日召開因應會議，由檢察長黃玉垣主持，召集檢察官、書記官及各單位主管共同研商受理程序與保護措施，為揭弊者打造無懼防線，實踐「讓真相說話，讓勇者安心」的制度文化。

黃玉垣檢察長表示，《公益揭弊者保護法》是我國推動廉政深化的重要里程碑，針對公部門、國營及政府控制機構內部揭弊者提供「三保一減」制度，也就是工作權保障、身分保密、人身安全保護及責任減免，並納入舉證責任倒置、揭弊抗辯優先調查等程式保障，讓吹哨者在揭露重大不法時能無後顧之憂。

會議由主任檢察官莊榮松主持，政風室主任針對「揭弊者」、「被揭弊者」、「弊案」等新法定義進行條文解說，並依據法務部及台灣高檢署頒布指引，逐項檢視現行辦案流程是否足以支撐法定要求，確保實務運作與立法意旨緊密銜接。

與會人員亦針對制度落實提出具體建議，強調揭弊案件的保密與即時應對為重中之重，南檢表示，未來將持續滾動式檢討並調整流程，確保吹哨制度不淪為形式，真正落實對揭弊者的保護與對不法的追責。

台南高分檢強調，吹哨者是守護正義的關鍵角色，從制度面提供支援，才能形塑「揭弊無懼」的友善環境，讓公義的聲音不再孤單。