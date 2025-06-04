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勇者快來！六十石山半程馬拉松報名破7成　冠軍獎金2萬

▲首屆六十石山半程馬拉松將於今年9月14日盛大登場。（圖／富里鄉公所提供，下同）

首屆六十石山半程馬拉松將於今年9月14日盛大登場。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里鄉六十石山將迎來一場結合自然絕景與體能挑戰的盛事，首屆六十石山半程馬拉將於今年9月14日盛大登場，三大組別全面開放報名，包括：21公里「金針勇士組」、10公里「勇敢先鋒組」及5公里「快樂響導組」。無論你是熱血跑者，還是親子同行、朋友結伴，都能找到適合自己的組別，一起站上這場榮耀的起跑線。

▲首屆六十石山半程馬拉松將於今年9月14日盛大登場。（圖／富里鄉公所提供，下同）

▲▼各組完賽獎牌及賽事服裝。

本次賽事總獎金上看30萬元，21K第一名可獲得2萬元獎金！除了競技挑戰，更有豐富參賽禮與在地風味補給，跑者將在社區加油聲與滿山金針花中，體驗一場「奔馳在天堂邊緣」的感動。參賽贈禮包括：活動紀念衫、完賽毛巾、獎牌、富里米、金針花乾等在地好物，更享有遠雄海洋公園限定入園優惠，賽前賽後都能安排療癒小旅行。

▲首屆六十石山半程馬拉松將於今年9月14日盛大登場。（圖／富里鄉公所提供，下同）

鄉長江東成表示，首屆「六十石山半程馬拉松・勇者挑戰賽」報名熱烈開跑中，目前報名已達七成額度，名額有限。想挑戰花東山徑、奔馳金針花海的跑者們，現在就是最後衝刺時刻！本屆為首屆勇者挑戰賽，錯過今年就要等明年，名額有限、手速要快，鄉長邀請全台跑者一起用腳步寫下傳奇！

賽事官網與報名資訊：
https://irunner.biji.co/fulirun2025?page=3745

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