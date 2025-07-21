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實地演習超苦！他曝14天教召「操爆行程」心得：沒在跟你543的

▲▼漢光40號演習22日登場。（圖／國防部提供）

▲示意圖，與本文無關。（圖／國防部提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友近日發文，分享退伍後首次被教召的經驗，原以為只是重溫以往的受訓階段，沒想到「現在的教召想定早已不是這麼單純的事」，從住在小學教室、野戰式洗澡、操課訓練到實彈射擊與空包彈演練，每天操到全身濕透。他直言這趟14天「沒在跟你543的」，安排超硬，但也覺得非常有意義。

原PO在臉書貼出教召心得，這是他在111年退伍後，第一次被教召，本以為就是重新體驗一次以往的受訓階段，把本職學能重新複習一遍，以備戰時所用，「但事實是，現在的教召想定早已不是這麼單純的事。」他透露，當天集合地點是桃園一所國小，簡單報到後，就被帶上3樓找床位。

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原本心想，睡教室也沒有不行，好歹遮風避雨還有冷氣，沒想到連教室都沒得睡。當時值星官指著堆滿黃埔包、裝備攜行袋的走廊告訴他，「去找一下你的名字貼在哪裡吧，那邊就是你的床位。」讓他苦笑「僅僅睡小學怎麼夠？當然還得睡走廊嘛！基地都睡過砲陣地了怕什麼？反正還能再糟嗎？」

此外，因為是學校，理所當然沒有浴室，是軍方自架野戰沐浴站，洗澡只能用太陽加溫過的水，各隔間浴簾還只有一半。而教召操課內容則更扎實，從城鎮戰鬥、搜索突擊、快速反應射擊，到空包彈交互掩護突入訓練，甚至配合漢光演習移防至活動中心進行實戰演練，讓他直言「如果連新訓部隊的教召召員都能這樣搞，實兵單位一定可以搞得更猛。」

最後，他們還配合漢光演習作戰想定，從學校移防到了某地區活動中心，在單位分配到的戰鬥地境內進行偵蒐警戒演練，「這段絕對是整段教召中最苦的階段。排除整個排組在活動中心公廁用塑膠水管輪流洗澡不說，實際在都市環境中戒備、處理教官設下的狀況、各班組靠著通信機實際溝通協調如何安全推進搜索範圍等，都在考驗我們的能力。」

儘管在校園模擬戰場又累又苦，甚至只要是醒著時，全身都是濕的，但當路人對他們喊「加油，謝謝有你們」，那一刻全排士氣大振，「如果戰爭不幸發生，我們會重拾迷彩，我們會再度集結，我們會一起保家衛國。」

不少網友留言感謝原PO及召員的努力，「好硬但很有收穫啊」、「真有在改革，真的不一樣了」、「我前年也被教召14天，那時候也是全身濕透」、「這樣練才有感覺，不要再掃地帶兵了」、「敬禮，辛苦了！」

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