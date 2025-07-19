幹部不會亂電人！14天教召「軍營1變化」讓他改觀：打仗是保護家人

▲男網友分享教召心得。（示意圖，下同／記者李毓康攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名曾在陸軍服役的男網友，日前接受為期14天的教召，訓練內容非常紮實，幹部很認真地指導，不會因為犯錯就罵人，休息時間也會跟大家聊聊天，「幹部也不會電人，整體氣氛很像在健身房上課」，這次的教召讓他重新思考，訓練不只是體能和技術，更需要知道「為什麼我們要練」。

粉專「後備義勇自訓手冊」發文，一名男網友分享教召14天的心得，訓練技術層面雖然基礎，但對多數召員來說幾乎是首次接觸，連上幹部的態度與教學方式都不錯，部隊氣氛比之前服役時還要好，大家都很認真也願意配合，「紀律要求也不嚴格，只求守時、不洩漏軍機、遵守槍械基本守則、聽從合理指令、互相尊重」。

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他指出，訓練難度不高，真正的挑戰來自體能與高溫，幹部們願意親自指導、不責罵也不羞辱，即便犯錯也會一對一教學，「模擬射擊時，就算有人掉槍、敲到砲，只要不是故意鬧事，都不會被責難，和我當兵時的印象完全不同」，幹部不像過去那樣擺出高高在上的姿態，休息時甚至會像朋友般聊天。





但他也點出一項缺憾，雖然沒有老古板的政戰課，但對「中共政權有什麼能耐」以及「現代戰爭的樣貌」幾乎沒有著墨，在缺乏對中共聲索領土與灰色地帶作戰的認識下，很難建立「我真的該好好練」的動力，建議能在教召課程中，增加半天的政戰或軍情解說，對提升動機與認同會有實質幫助。

最後，他坦言，這14天並沒有什麼大場面，但也讓他重新思考，訓練不只是體能和技術，更需要知道為什麼要練，「當那一天真的到來時，我們才不會只是『運氣不好來當兵的人』，而是能帶著清楚的理由去守護身邊的人。」

貼文曝光後，超過千名網友按讚，「非常同意，但可能政戰系統反而是被滲透最深的吧」、「看起來國防部跟以前不一樣了，進步好多」、「早就該這麼做了，有點不明白以前在瞎什麼」、「謝謝您詳細說明，跟以往的經驗差距很大，當制度風氣有進步轉好都是值得大家認同鼓勵相信越來越好」。