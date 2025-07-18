災時即戰力！　台南首辦防災協作中心聯合訓練強化第一線專業

▲台南市防災協作中心聯合教育訓練於7月18日登場，主祕級幹部參與情境模擬演練。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化基層災防應變量能，台南市政府18日舉辦「全市防災協作中心首次聯合教育訓練－主祕班」，由消防局副局長楊宗林主持開訓，邀集全市各區公所主任祕書、協作中心副主任與執行祕書共襄盛舉，展開災時應變實務與模擬討論。

市長黃偉哲強調，極端氣候已成常態，提升第一線應變專業，是守護市民安全的關鍵。

本次訓練由成功大學防災研究中心副主任李心平與消防局特搜大隊副大隊長蔡承諭擔任講師，課程涵蓋人力調度、避難收容、物資發放及民眾疏散等災時任務，透過情境模擬強化跨區協作及動員效率。楊副局長指出，防災協作中心設立的核心精神，在於補足災害現場人力缺口，透過整合志工與民力資源，有效支持第一線作業需求。

市府於2025年5月已覈定37區防災協作中心的平時整備與災時應變經費，將由各區公所主責運用，涵蓋訓練辦理、志工招募、物資準備與資訊系統建置，期盼打造穩定、具韌性的在地防災網絡。黃偉哲市長指出，這場訓練不僅是整備的起點，也是凝聚跨單位行動共識的契機。未來市府將持續推進防災教育，強化區政協作，讓民眾在災害中獲得即時與有力的保障。

消防局長李明峯也補充，防災協作中心肩負雙重任務，必須建立明確分工、熟練執行流程。未來除持續辦理分組訓練，也將加強作業組、規劃組與後勤組的實戰演練，確保市區層級的應變網能即刻啟動，守住市民生命線。