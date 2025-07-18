　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

災時即戰力！　台南首辦防災協作中心聯合訓練強化第一線專業

▲台南市防災協作中心聯合教育訓練於7月18日登場，主祕級幹部參與情境模擬演練。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市防災協作中心聯合教育訓練於7月18日登場，主祕級幹部參與情境模擬演練。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為強化基層災防應變量能，台南市政府18日舉辦「全市防災協作中心首次聯合教育訓練－主祕班」，由消防局副局長楊宗林主持開訓，邀集全市各區公所主任祕書、協作中心副主任與執行祕書共襄盛舉，展開災時應變實務與模擬討論。

市長黃偉哲強調，極端氣候已成常態，提升第一線應變專業，是守護市民安全的關鍵。

▲台南市防災協作中心聯合教育訓練於7月18日登場，主祕級幹部參與情境模擬演練。（記者林東良翻攝，下同）

本次訓練由成功大學防災研究中心副主任李心平與消防局特搜大隊副大隊長蔡承諭擔任講師，課程涵蓋人力調度、避難收容、物資發放及民眾疏散等災時任務，透過情境模擬強化跨區協作及動員效率。楊副局長指出，防災協作中心設立的核心精神，在於補足災害現場人力缺口，透過整合志工與民力資源，有效支持第一線作業需求。

▲台南市防災協作中心聯合教育訓練於7月18日登場，主祕級幹部參與情境模擬演練。（記者林東良翻攝，下同）

市府於2025年5月已覈定37區防災協作中心的平時整備與災時應變經費，將由各區公所主責運用，涵蓋訓練辦理、志工招募、物資準備與資訊系統建置，期盼打造穩定、具韌性的在地防災網絡。黃偉哲市長指出，這場訓練不僅是整備的起點，也是凝聚跨單位行動共識的契機。未來市府將持續推進防災教育，強化區政協作，讓民眾在災害中獲得即時與有力的保障。

▲台南市防災協作中心聯合教育訓練於7月18日登場，主祕級幹部參與情境模擬演練。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯也補充，防災協作中心肩負雙重任務，必須建立明確分工、熟練執行流程。未來除持續辦理分組訓練，也將加強作業組、規劃組與後勤組的實戰演練，確保市區層級的應變網能即刻啟動，守住市民生命線。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
583 2 3975 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「基隆－石垣島」渡輪擬9月開航　旅遊業者：恐衝擊離島觀光
快訊／南韓最大頒獎典禮「金唱片」在台灣辦　登上大巨蛋
輕颱薇帕增強中！　暴風圈會再擴大
砸23萬做人工陰莖！最後只剩9cm氣炸
台東大哥當面讚「妳好像李多慧」！本尊：我就是…親民舉動全被拍
快訊／史上最長會期！　立法院確定延會到8月31日
假AI投資多人上當！　被騙11.6億
LIVE／薇帕外圍環流傍晚殺到　氣象署最新說明
快訊／海警發布　首波警戒範圍曝
逆轉確定！蔡易餘20萬不用賠了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

颱風夜誤闖民宅！ 83歲嬤喊「來喝茶」嚇壞屋主　枋寮警解圍

六大長照協會赴立院提五大訴求　籲健全法規、減輕產業壓力

全國第一！長榮中學奪科展生物科金牌　寫下創校首金紀錄

災時即戰力！　台南首辦防災協作中心聯合訓練強化第一線專業

桃園濱海觀音蓮園、永安漁港　7/19活動精采多元

詐團出新招！　中原大學推廣處遭冒用招生詐騙　

大罷免前　運彩公會理事長發公開信：國會可換人制度不能換魂

超人氣「好想兔」7/19-27日現身桃藝工坊 來「技能試煉所」手作體驗

冷氣安裝作業風險高　桃園勞檢處：落實防墜保護不可少

2025新北燈會勇奪國際大獎　創新魅力躍上國際舞台

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

趙露思愛犬直播失控狂吠　她冷靜訓話「手動閉麥」

【真．男上加男】怕被抓疊坐副駕！連撞6車 酒測結果讓人吐血XDDD

賴清德當蔣萬安面喊「中華民國派反共！台派護台」

我把拔誰都不能欺負！#騙人生女兒

【演習還逗留！】男無視演習街上逗留　勸導不聽遭警帶走

颱風夜誤闖民宅！ 83歲嬤喊「來喝茶」嚇壞屋主　枋寮警解圍

六大長照協會赴立院提五大訴求　籲健全法規、減輕產業壓力

全國第一！長榮中學奪科展生物科金牌　寫下創校首金紀錄

災時即戰力！　台南首辦防災協作中心聯合訓練強化第一線專業

桃園濱海觀音蓮園、永安漁港　7/19活動精采多元

詐團出新招！　中原大學推廣處遭冒用招生詐騙　

大罷免前　運彩公會理事長發公開信：國會可換人制度不能換魂

超人氣「好想兔」7/19-27日現身桃藝工坊 來「技能試煉所」手作體驗

冷氣安裝作業風險高　桃園勞檢處：落實防墜保護不可少

2025新北燈會勇奪國際大獎　創新魅力躍上國際舞台

《逆愛》宣布今晚復播！　「5天內播4集」粉絲嗨翻：終於等到了

手機門號綁定遊戲帳號「是詐團用過的」　他挨告獲無罪

桃園罷免爭議明德里2人法辦　又傳鄰長發公告「夾帶反罷文宣」

罷團指赴陸見王滬寧搞「統戰密談」？　王鴻薇駁：是去為觀光發聲

1.6億打造高鐵災難！李李仁「憋氣肉搏」險窒息：看到人生跑馬燈

巨乳妹賣淫脫光後「胸部大縮水」！3老司機控詐騙　極樂4P夢碎報警

聯合國安理會緊急會議　敘利亞指控：以色列破壞敘國穩定

「基隆－石垣島」渡輪擬9月開航　旅遊業者：恐衝擊離島觀光

快訊／台中近16萬戶無預警停水29小時　中午全面恢復供水

颱風夜誤闖民宅！ 83歲嬤喊「來喝茶」嚇壞屋主　枋寮警解圍

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

地方熱門新聞

桃園濱海觀音蓮園、永安漁港　7/19活動精采

詐團出新招　中原大學推廣處遭冒用招生詐騙　

大罷免前　運彩公會理事長發公開信：國會可換人制度不能換魂

冷氣安裝作業風險高　落實防墜保護不可少

超人氣「好想兔」7/19-27日　現身桃藝工坊

連續14天史上最硬教召　花蓮巿長致贈加菜金

黃偉哲視察七股學甲災後補助感謝高雄義消、國軍弟兄挺災民

災後補助即日開跑！台南啟動風災修繕救助每戶最高補助10萬元

新北燈會勇奪國際大獎　創新魅力躍上國際舞台

桃園道路有簡體字！市府：是省道

台南左鎮化石園區變身「化石動物園」攜手國家地理打造自然冒險

全國第一！長榮中學奪科展生物科金牌寫下創校首金紀錄

台南首辦防災協作中心聯合訓練強化第一線專業

新北導入CCTV即時監控　打造智慧防汛新標竿

更多熱門

相關新聞

新北導入CCTV即時監控　打造智慧防汛新標竿

新北導入CCTV即時監控　打造智慧防汛新標竿

每逢午後雷陣雨來襲，瞬間強降雨常造成局部積淹水。為提升防汛應變效率，新北市水利局創新導入科技防災，率先在三重、永和、中和、樹林等易積淹水熱區的11處雨水下水道內設置CCTV即時影像監測系統，強化地下水情掌握與異常通報速度，精準分析積淹水成因。

災後補助即日開跑！台南啟動風災修繕救助每戶最高補助10萬元

災後補助即日開跑！台南啟動風災修繕救助每戶最高補助10萬元

西港國中生獨清水溝！暖心原因被讚翻

西港國中生獨清水溝！暖心原因被讚翻

台南左鎮化石園區變身「化石動物園」攜手國家地理打造自然冒險

台南左鎮化石園區變身「化石動物園」攜手國家地理打造自然冒險

風災後台南暖流湧現！內政署長南下慰勞企業捐百萬助校園復原

風災後台南暖流湧現！內政署長南下慰勞企業捐百萬助校園復原

關鍵字：

台南防災訓練

讀者迴響

熱門新聞

Coldplay演唱會意外成抓姦現場

台網美馬國被逼陪酒！黑警勒索完：我去洗澡準備

Coldplay抓姦「300億CEO偷吃HR」　旁邊尷尬女子也有事

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

2大助威準薇帕長超胖　3天雨量驚人

阿滴陷憂鬱2度試圖輕生

快訊／薇帕颱風路徑往北偏　氣象署11:30發海警

快訊／輕颱「薇帕」凌晨生成！　最新路徑曝光

賓士2女演習停市高開心擺拍　警出手最高開罰33.6萬

陳艾琳花店被爆「資遣懷孕員工」！

關聖帝君生日到了！專家警告「6類人」別拜

38E應召女被剝皮！　血汗賣肉價曝光

薇帕颱風「大隻到有點令人害怕」　專家：海警擦邊球

Coldplay演唱會抓包他不倫小三！網瘋傳CEO道歉聲明

中華隊別想了？卡仔想加入美國隊！

更多

最夯影音

更多

【防空警報響起】地瓜還在烤...但老闆已經跑去趴地抱頭避難了XDD

【案情反轉】隔壁狂敲吵鬧！報警發現竟是鄰居求救訊號

【嘴硬的阿嬤】說不帶孫，結果嬰兒一出生她就投降了XD

【讓個車位遇到偶像】球迷停車場遇到王建民！超炸新髮型曝光XD

【女足抽血案】不希望抹滅周台英國腳傳奇！簡奇陞：若道歉我們絕對接受

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面