史上最硬教召登場！　650人花蓮接受14天高密度訓練

▲花蓮縣後備旅展開為期14天被譽為「史上最硬」的教育召集訓練。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣後備旅展開為期14天、被譽為「史上最硬」的教育召集訓練，花蓮市長魏嘉彥於16日起連續兩日親赴4處訓練場地慰問，親自致贈總計8萬8千元加菜金與消暑的冰棒，為在32度高溫酷暑下接受高強度訓練的召員加油打氣，向國軍致上最敬意。

此次教召自7月5日至18日進行，訓練地點分布大漢技術學院、東華大學美崙校區、明廉國小及慈惠石壁部堂等四處，共650名召員接受高密度訓練，其中花蓮市民計有138人。訓練內容結合年度演習，執行地點多設於花蓮市周邊戰術位置，展開作戰演練等課程，訓練相當精實。

▲▼花蓮市長魏嘉彥親赴4處訓練場地致贈加菜金與消暑的冰棒，為接受高強度訓練的召員加油打氣。

魏嘉彥感謝召員們暫時放下工作與家庭，來到軍中報效國家，他表示，國軍平日戍守崗位、保家衛國，不僅在重大災害如0403地震、凱米及山陀兒颱風來襲時迅速動員、投入救援，更在平時默默付出，展現高度紀律與奉獻精神。他也強調，人民的安全有賴國軍的堅定守護，市公所將全力配合，強化民防能量，讓花蓮成為更堅韌安全的城市。

旅長徐逢村上校也指出，本次教召成員九成以上為花蓮縣民，此次訓練結合實兵演練與戰術部署，在市區周邊演練實戰應用，對召員體能與心理都是極大考驗。他感謝魏市長率隊前來慰問，適時提供物資與精神慰勞，讓弟兄們在炎夏中更能堅持到底，士氣高昂。

本次慰問行動，市民代表會副主席黃達祥及軍人服務站站長黃鍾昌、後備軍人輔導中心主任歐吉虎、副主任吳廣榮等人也一同出席，展現軍愛民，民敬軍的精神。

