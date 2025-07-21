美富國銀行華裔女高管被禁出境　陸外交部：配合刑事案調查

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

有媒體報導稱，美國富國銀行高層茅晨月女士近期被中方禁止離境一事，中國外交部今（21）日證實該銀行高管涉案遭限制出境，並且強調會依法調查，保障合法權益。

中國外交部發言人郭嘉昆今天舉行例行記者會回應表示，經瞭解，茅晨月女士涉及中方在辦的一起刑事案件，被中方執法部門依法採取限制出境措施。根據中國法律，案件正在調查中，茅晨月女士暫時不能離境，並且有義務配合調查工作。

「無論是中國人還是外國人，在中國都要遵守中國的法律。中方在調查中，會依法保障其合法權益。」郭嘉昆強調，這是一起司法個案，中方將一如既往歡迎各國人士來華旅遊經商，並依法保障其各項權益。

根據美國媒體日前報道，美國富國銀行（Wells Fargo）高管茅晨月（Chenyue Mao）最近入境中國之後，被禁止出境。富國銀行據報已暫緩所有前往中國的計劃。

《星島日報》報導稱，茅晨月在上海出生，在富國銀行已工作 13 年。今年5月29日，國際保理商聯合會（Factors Chain International）在上海召開會議，茅晨月以FCI執委會副主席、富國銀行信貸解決方案部門董事總經理身份參加。