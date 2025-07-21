　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

美富國銀行華裔女高管被禁出境　陸外交部：配合刑事案調查

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人郭嘉昆。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

有媒體報導稱，美國富國銀行高層茅晨月女士近期被中方禁止離境一事，中國外交部今（21）日證實該銀行高管涉案遭限制出境，並且強調會依法調查，保障合法權益。

中國外交部發言人郭嘉昆今天舉行例行記者會回應表示，經瞭解，茅晨月女士涉及中方在辦的一起刑事案件，被中方執法部門依法採取限制出境措施。根據中國法律，案件正在調查中，茅晨月女士暫時不能離境，並且有義務配合調查工作。

「無論是中國人還是外國人，在中國都要遵守中國的法律。中方在調查中，會依法保障其合法權益。」郭嘉昆強調，這是一起司法個案，中方將一如既往歡迎各國人士來華旅遊經商，並依法保障其各項權益。

根據美國媒體日前報道，美國富國銀行（Wells Fargo）高管茅晨月（Chenyue Mao）最近入境中國之後，被禁止出境。富國銀行據報已暫緩所有前往中國的計劃。

《星島日報》報導稱，茅晨月在上海出生，在富國銀行已工作 13 年。今年5月29日，國際保理商聯合會（Factors Chain International）在上海召開會議，茅晨月以FCI執委會副主席、富國銀行信貸解決方案部門董事總經理身份參加。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
411 1 8829 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
柯文哲、應曉薇再延押2月！沈慶京要「現金1.8億」才可交保
陳佩琪：會依規定申請柯文哲投票　戴頸圈、手銬、腳鐐都沒問題
北韓女兵「相繼暴斃」！闇黑內幕曝光
AAA卡司外流了　「朴寶劍、潤娥」被爆全來台
爆台灣關稅32％遭AIT打臉　趙少康：那為何不敢說到底幾趴
362萬人領錢！首批退稅585億　下周四入帳
豪雨狂炸！街頭驚見「鯰魚跳舞」奇景

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

同時交往20男友！文書妹收20支全新iPhone「轉賣湊錢爽買房」

中美元首或將在未來幾個月內會面？　陸外交部回應

居民超崩潰！上海「噴射式蟬尿」如大雨落下　專家：有甜味

「中國市場獨一無二」　黃仁勳讚賞華為是非凡的對手

美富國銀行華裔女高管被禁出境　陸外交部：配合刑事案調查

22歲陸抗癌正妹網紅過世　她留下遺言：幫我吃新上市的冰淇淋

黃仁勳總感覺公司快倒閉！　談當CEO心情大多時候不有趣　

2年天天吃！24歲女愛吃烤串致「胃癌晚期」　醫嘆：黏膜長期受損

LABUBU太火！創辦人王寧坦言「會焦慮」　未來目標不是中國迪士尼

旅客運輸量攀升　陸民航局：今年預計有望超過7.7億人次

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

【買車夢碎】再見了我的麥拉倫 歡迎妳我的新家人

【館長開示】國民黨人太溫文儒雅 民進黨怎麼幹我們就怎麼幹

【珠珠寶貝首場明星賽】李珠珢明星賽跳《疾風街道》

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【超萌組合】奶爸背幼嬰上場跳Locking

【老公：來都來了】她用板凳+被子+金童玉女妝扮「假高仿」花魁

【颱風過後家門前積水】爸媽帶女兒坐澡盆體驗漂漂河XD

【金手套也守不住嘴角】江坤宇與MINNIE比愛心！大巨蛋全場暴動

同時交往20男友！文書妹收20支全新iPhone「轉賣湊錢爽買房」

中美元首或將在未來幾個月內會面？　陸外交部回應

居民超崩潰！上海「噴射式蟬尿」如大雨落下　專家：有甜味

「中國市場獨一無二」　黃仁勳讚賞華為是非凡的對手

美富國銀行華裔女高管被禁出境　陸外交部：配合刑事案調查

22歲陸抗癌正妹網紅過世　她留下遺言：幫我吃新上市的冰淇淋

黃仁勳總感覺公司快倒閉！　談當CEO心情大多時候不有趣　

2年天天吃！24歲女愛吃烤串致「胃癌晚期」　醫嘆：黏膜長期受損

LABUBU太火！創辦人王寧坦言「會焦慮」　未來目標不是中國迪士尼

旅客運輸量攀升　陸民航局：今年預計有望超過7.7億人次

比香水更誘人！淡雅溫柔的髮香噴霧　絕對是七夕心機曖昧助攻手

擁槍自重！韓男生日趴「開槍擊斃兒子」遭逮：看YT學改造槍枝

AIT公布「台灣未來飛休士頓只要2.5小時」　屏東九棚擬升級太空港

墾丁最新夜間雙層敞篷巴士玩法　喝夏季特調、探秘在地店家

蔡育輝開放服務處助災民申請風災補助　歡迎泡茶領帆布坐下申報

曖昧對象突提1要求！她問「是我太保守嗎」　一票搖頭：直接淘汰

快訊／柯文哲、應曉薇再延押2月！沈慶京要「現金1.8億」才可交保

JLR因關稅戰延後上市計畫　首款旗艦電動休旅、4門GT轎跑受影響

第55屆全國技能競賽落幕　李妮臻、莊玉雪逆勢奪金展現女力新典範

醫師提醒：過敏家庭必看！比塵蟎更難察覺的空氣殺手「隱形甲醛」靠空氣清淨機徹底分解

狂飆賴清德髒話「X你娘」　林國成認情緒失控道歉

大陸熱門新聞

中國第1個被處死藝人！男星殺害16歲女友

男大生「忘關鏡頭」打X槍畫面全直播　線上各校同學看呆

男主播遭爆「撩多名女粉」：解決需求不違法

深入1820米發現沙漠鈾礦　陸又打破全球紀錄　

「最美重機女騎士」車禍死亡！享年35歲

紫禁城地下15層「金磚」是工匠生死簿　

全球首見！大陸機器人能自己換電池

女子愛吃生菜包肉　醫生從她體內取出「20公分活蟲」

22歲陸抗癌正妹網紅過世…遺言惹哭粉絲

陸網紅女騎士車禍亡！友：沒戴好安全帽

暑假作業熱到消失　小學生：擦擦筆寫的

共軍「三三制」步兵戰法升級 「機器狗＋無人機」配合單兵作戰

影／劉宇寧羞笑「練點肌肉」　全場高潮狂喊：快脫掉

24歲女愛吃烤串竟致「胃癌晚期」

更多熱門

相關新聞

即／高雄殯儀館驚見14顆彈殼　詭男「口袋掏出丟地」

即／高雄殯儀館驚見14顆彈殼　詭男「口袋掏出丟地」

高雄市立殯儀館的入殮室前方騎樓地，今天（21日）清晨8點多左右發現彈殼，初步了解彈殼數大約有14顆，只是令人不解的事，現場卻未傳出槍聲。警方初步清查，該批空彈殼內無底火，不能擊發，研判為拍攝用的道具空彈殼，調閱監視器發現彈殼是從一名男子口袋掏出丟棄在地，將迅速查緝到案。

台股力戰新高！　國泰金：47%民眾看好年底前衝破2萬4

台股力戰新高！　國泰金：47%民眾看好年底前衝破2萬4

巴拉圭網紅款待　林佳龍讚台巴友誼暖胃也暖心

巴拉圭網紅款待　林佳龍讚台巴友誼暖胃也暖心

法國更新印太戰略報告　表態反對片面改變現狀

法國更新印太戰略報告　表態反對片面改變現狀

陳忠慶澄清女足「1天只抽1次血」　因執行缺失樣本已銷毀

陳忠慶澄清女足「1天只抽1次血」　因執行缺失樣本已銷毀

關鍵字：

中美金融富國銀行禁止出境外交部調查

讀者迴響

熱門新聞

北市惡男持刀闖妻閨蜜住處性侵　聲押獲准

搶先川普公布台灣關稅　趙少康：就是32%

機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！

中國第1個被處死藝人！男星殺害16歲女友

李珠珢爆熱戀大5歲韓選手！親暱照瘋傳

正妹物理老師進軍AV界

名醫高國晉傳猝逝！享年59歲

男女激戰被看光光　飯店改窗網傻眼

即／開第一槍！流通教父表態挺大罷免

27歲女軍官自撞亡　路人：盡力救了

新光新公主「父親欄填吳火獅」等40年　吳家拒驗DNA仍敗訴3原因

爭產！　新光吳火獅私生女討百億

何妤玟遭索賠600萬！「妹妹菸蒂燒掉租房」拒背鍋

范斯高颱風有利生成逼台　恐引西南風

徐重仁開第一槍挺大罷免　過去言論遭掀

更多

最夯影音

更多

A-Lin《歌手》直播事故 「唸錯熱搜名」超慌張XD

【E人模式】李珠珢應援被遞麥萌喊自己名字！被糾正改口喊球員XD

【買車夢碎】再見了我的麥拉倫 歡迎妳我的新家人

【館長開示】國民黨人太溫文儒雅 民進黨怎麼幹我們就怎麼幹

【珠珠寶貝首場明星賽】李珠珢明星賽跳《疾風街道》

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面