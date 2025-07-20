法國更新印太戰略報告！反對片面改變台海現狀　外交部：國際共識

▲外交部長林佳龍。（圖／翻攝林佳龍臉書）

記者詹詠淇／台北報導

法國政府本月18日發布更新版「印太戰略」報告，關注中國在台灣海峽及南海的行為更趨專斷，破壞印太地區的整體安全，倘台海爆發高強度衝突，將造成嚴重後果。對此，外交部長林佳龍今（20日）對此表達高度歡迎及感謝，充分彰顯維護台海和平穩定已成為國際社會的共識與共同利益。

法國政府18日發布更新版「印太戰略」報告（La stratégie Indopacifique de la France），指出中國在台灣海峽及南海的行為更趨專斷，破壞印太地區的整體安全。倘台海爆發高強度衝突，將造成嚴重後果，包括衝擊全球經濟以及擴大地緣衝突風險。法國重申對於維護台海和平穩定的重視，反對任何透過武力、威脅或脅迫手段片面改變現狀的行為，並呼籲和平解決爭端。

外交部指出，該報告於前次2022年更新時，僅提及關切台海緊張情勢，今年更新報告則進一步納入法國重視台海和平穩定以及反對片面改變現狀的立場，外交部長林佳龍對此表達高度歡迎及感謝。

外交部提到，本月10日法國與英國舉行領袖峰會所發表的共同宣言、本月14日發布的「2025年國家戰略報告」，以及此次更新的「印太戰略」報告，均關注及支持台海的和平穩定，充分彰顯維護台海和平穩定已成為國際社會的共識與共同利益。

外交部強調，我國將秉持總合外交理念，持續與法國及民主夥伴深化合作，共同捍衛自由民主及印太區域的和平穩定。