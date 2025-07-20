巴拉圭網紅熱情款待　林佳龍讚台巴友誼超越語言距離：暖胃也暖心

▲外交部長林佳龍與巴拉圭百萬網紅Yolanda再續情誼，台巴交流暖胃也暖心。（圖／外交部提供）

記者詹詠淇／台北報導

外交部長林佳龍日前率團訪問友邦巴拉圭，行程進入尾聲之際，特別接受巴拉圭百萬網紅 Yolanda Park（朴智擎）的熱情邀請享用道地巴拉圭料理，重溫Yolanda今年4月訪台期間的美食交流情誼。林佳龍表示，Yolanda精心準備巴國傳統佳餚，傳遞對台灣的真摯心意，也象徵兩國友誼早已超越語言與距離，建立起自然、真誠的連結。

林佳龍指出，今年4月Yolanda曾訪問台灣，當時特別邀請她與來自瓜地馬拉的另一位網紅Allison一起造訪「湯馬仕肉舖」，體驗結合蔥抓餅與巴國牛肉的台式創意料理。此次訪巴期間，林佳龍也受到「最佳東道主」Yolanda的熱情款待，親自準備滿桌道地美食，要讓訪團「吃到愛上巴拉圭」！

林佳龍說，這次Yolanda精心準備三道經典巴拉圭料理，其中包括巴拉圭傳統的「巴拉圭湯」，有Sopa paraguaya與Chipa Guazú一乾一濕的版本，雖名為「湯」，實則為鹹蛋糕口感，兩種版本如同台灣的北部粽與南部粽，在巴拉圭各有擁護者；此外還有Q彈起司餅Mbejú、馬黛煎茶Cocido，以及林佳龍最喜愛、被稱為「世界上最好喝的湯」的玉米球雞湯Vori Vori，喝完林佳龍也大讚「果然名不虛傳」。

林佳龍表示，今年是台巴建交68週年，為慶賀兩國邦誼，此行不僅視察「台巴科技大學」與「電動巴士先導計畫」，也率領30餘家台灣企業代表視察位於東方市的「台巴智慧科技園區」。台灣人很喜愛巴拉圭，台灣是巴國牛肉第二大出口國、豬肉第一大出口國，他期盼巴拉圭的雞肉也能出口到台灣，讓台灣人享受到巴拉圭美食。

林佳龍認為，每道料理都傳遞Yolanda對台灣朋友的誠摯心意。「在互動中其實也象徵著台巴情誼早已超越語言與距離，彼此友善、自然又真誠」，林佳龍也在Yolanda教學下練習瓜拉尼語「Rohayhu Paraguay」（我愛巴拉圭），親切向巴國民眾問好。林佳龍最後特別感謝Yolanda的熱情招待，也期盼她未來再次到訪台灣，讓台巴人民的情誼持續延續、深化。