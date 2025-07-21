新公司偏死板！他最難忍「不能吃早餐」爆共鳴：不會待這公司

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

換新工作後，難免要適應新公司環境和規矩。就有網友表示，新公司氛圍雖然不至於嚴肅緊張，但就是有些死板，加上大主管盯哨，總感到無形壓力。令他最難接受的則是上班時間不能吃早餐，「我知道上班時間本來就不該吃早餐，上班前就要吃完，但因為我前幾份工作都可以，且大家都這樣，導致我已經習慣了」，話題引發討論。

原PO在Dcard請益「大家能接受上班時間不能吃早餐嗎？」新公司氛圍雖然不至於嚴肅緊張，但就是有點死板、死氣沉沉，加上大主管就坐在最後面，讓他感覺有無形的壓力。此外，最令他無法接受的是上班時間不能吃早餐，「我知道上班時間本來就不該吃早餐，上班前就要吃完」，但因為前幾份工作都可以，導致他已經習慣到公司吃早餐。

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回想第一天上班，他就曾因為還在吃早餐，被主管提醒「下次要吃快一點」，但他認為，這種規定讓員工壓力更大，「實在不懂，工作本身就很辛苦了，為啥還要這樣逼員工？」更直呼「下班無法準時離開，那上班前十分鐘讓我吃個早餐會怎樣嗎？」他也感嘆，「上班時間不讓員工吃早餐絕對合理，但要是可以吃早餐心情絕對有差，不知道有沒有人跟我一樣？」

貼文引發討論，不少網友留言表示贊同，「我們公司大家都邊做事邊吃早餐，老闆也在吃早餐（超香」、「除非吃早餐會影響工作執行，比如服務業，或是會被客人看到有礙觀瞻，或是入職前有明確告知不能吃等等實際的理由，不然我不懂為啥不能吃」、「為了區區幾分鐘要計較，這公司我是不會待的。」

但也有人認為，「如果要吃早餐，就提早一點時間來吃，上班時間一到就開始上班，我覺得很合理啊」、「上班時間不是吃飯時間，之前被容許，不代表每個地方都可以」、「雖然公司可以給吃早餐，但我都不吃，因為工作時間需要很早起，我寧可多睡一點，我也不要又更早起跑去買早餐吃。」