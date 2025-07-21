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比台積電強？科展見高中生「做1.5奈米」　他驚：只拿第3名

▲▼台積電高雄廠,楠梓產業園區,晶圓二十二廠,2奈米先進製程。（圖／記者姜國輝攝）

▲台積電。（圖／記者姜國輝攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

第65屆全國中小學科展日前順利閉幕，有網友在PTT表示，有一位高中生的作品竟展示1.5奈米GAA（Gate-All-Around）技術，讓他驚呆，「最後聽說只得到第三名，現在高中生實力真可怕，有沒有八卦？」話題掀起討論。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「高中科展做1.5奈米？比台積還強欸」，內容轉貼一篇FB發文，發文者去清大看科展時，發現很多題目已經開始應用到AI，有些中小學生的題目已經讓他感覺自己孤陋寡聞、望塵莫及。

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最驚訝的是，他看到有個北部名校的題目居然是做1.5nm GAA optimization，「我看他不用唸大學，現在就可以去台積電RD部門報到了。」且台積電目前量產的最新技術是三奈米，「而GAA是用在兩奈米。」

貼文引發討論，「被評審問到時能答出東西來嗎？」「第一名是常溫超導嗎」、「好猛的高中生」、「台灣死定了，走歐美申請入學的模式，以後只有有錢人才能砸錢做科展上台大」、「科展是看出小孩背景的其中一項」、「高中生這樣很有心。」

也有人指出，「simulation，不是製造啦」、「實驗室早就能做到A以下了，奈米很大好嗎？能不能控制才是重點，科展就做展示而已」、「商業實用跟實驗完全是兩回事。」還有有網友直呼，「家長的火力展示」、「去查家長背景，你就知道原因了」、「教授或RD的小孩吧？爸媽幫忙做。」

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科展高中生1.5奈米GAA技術台積電PTT

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