顏清標父親訃聞曝光！「五代同堂」兒孫46人列名　8／11告別式

▲顏清標的父親顏懷辭世，電子訃聞今天曝光。（圖／民眾提供）



地方中心／台中報導

台中大甲鎮瀾宮董事長顏清標的父親顏懷日前辭世，享耆壽92歲。今天（21日）顏家公布訃聞，決定將於8月11日上午在沙鹿住處舉行告別式，預計屆時各界政商人士將前往致意。顏家多子多孫廣為人知，根據訃聞內容，顯示顏懷生前為5代同堂，從兒子顏清標算起一直到玄孫，顏懷的後代多達46人，真正是兒孫滿堂。

訃聞內容指出，顏懷於本月16日下午離世，家屬擇於8月11日（星期一）上午6時舉行家奠，9時舉行公奠，結束後發引至東海火葬場火化。

▲2021年顏寬恒參選立委，當時服務處湧入支持者關心投票，顏寬恒阿公顏懷也到場。（圖／資料照）



訃聞中兒子顏清標排行老大，顏清標的2名妻子黃美貴、侯麗娟都被載入孝媳之列，另除了孫子立委顏寬恒、孫女台中市副議長顏莉敏具知名度，因美貌屢登上媒體版面的4名孫媳婦，包括陳麗淩、黃子涵、陳育婷、蘇毓涵，也都被清楚記載。

此外，根據訃聞顯示，顏懷子嗣有46人之多，包括顏清標等7名子女，顏寬恒、顏莉敏等18個孫子及孫女，19個曾孫及曾孫女，2個玄孫、玄孫女，家族相當龐大。

顏懷辭世消息在日前傳出，經媒體求證，顏家低調證實。顏寬恒於顏懷離世隔日（17日）發文表示，「阿公是他們家頂天立地的支柱，安詳地離開了，知道祂去了沒有病痛的地方，希望阿公一路好走。」

顏莉敏也發文指出，「阿公一生勤勞樸實，為人厚道，對家人照顧無微不至。他不曾對人生有太多言語上的訓示，卻總是以實際行動教會我們什麼是做人處事的道理，這些總深深刻在我們這些後輩心裡。」、「我們會將對阿公的思念與教誨，深藏心中，繼續走好每一步，延續他的精神。」