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社會 社會焦點 保障人權

黑幫逼男男吃屎、69！女同夥「瑄瑄」曝光...被害人影片都她拍的

▲▼瑄瑄。（圖／記者許權毅攝）

▲彭男與4名被害人有買賣糾紛，將人囚禁逼迫吃屎，唯一一名女共犯劉女「瑄瑄」曝光。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

有竹聯幫仁堂背景的彭男，與旗下11人因與4名男子有買賣泰達幣糾紛，彭竟然囚禁4人，並逼迫其中2人互吃排泄物、性交以及自慰，共犯等人還錄影作樂。案件今日審理，3名被告提解出庭，集團中唯一女共犯23歲「瑄瑄」劉女也曝光，當時劉女隨彭等人錄影，還拔除被害人SIM卡，甚至數次駕車轉移被害人位置，屬案件中較核心共犯之一。

▲警方當時收網逮人時，發現該集團持有多把棍棒、宗教法器。（圖／中檢提供）

台中地檢署調查，彭姓、楊姓等10多人去年11月與5名被害人在西屯區相約交易虛擬貨幣泰達幣，結果交易破裂，楊男等人強押被害5人至北區一間招待所，將人囚禁在此，並且脅迫其中一人將虛擬錢包內1萬3143顆泰達幣，轉至彭男虛擬錢包內，轉賣獲利40萬不法所得。

當日凌晨，眾人還是不滿交易糾紛，開始持皮帶、酒瓶等物，毆打其中2名被害人，並且指示少年去購買保險套、潤滑液，逼迫2名被害人脫光衣服，要求自慰，再要求2人將性器放入對方口內（俗稱69）、以手指放入對方肛門，甚至逼迫互吃排泄物，2人遭毆打不敢不從，還遭眾人圍觀錄影拍照。

▲該集團共11人遭逮，7人遭收押。（圖／中檢提供）

後續，楊等人將5名被害人分別移至別處摩鐵、賓館，並且向家屬勒贖金錢，並且二度逼迫其中在摩鐵內的2名被害人再次自慰、互相口交。有家屬報案後，警方在某賓館救出2名被害人，摩鐵內嫌犯與被害人又轉移至豐原某宮廟，其中一名被害人跳車脫困，另一人在隔天才遭釋放。

細看起訴書，該集團中唯一一名女共犯劉女，涉案情節重大，甚至數次駕車轉移被害人位置，劉女並將被害人手機內SIM卡拔除，換成無法通話之黑莓卡，趁機勒贖5千元。眾人逼迫2名被害人自慰、互相口交時，劉女也在一旁跟著錄影，十分惡劣。

台中地檢署依組織犯罪、擄人勒贖、強制性交等罪起訴。台中地院今起不公開審理，庭期已排定至8月底，今日就楊男、劉女等人部分審訊，留著一頭長髮、外表年輕的劉女被法警提解到庭，難以想像劉女手段惡質，隨楊男與彭男等人犯下恐怖案件。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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