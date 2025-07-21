配合工程台中彰化部分區域停水　影響範圍、時間曝光！

▲台水公告台中彰化部分區域停水通知，請市民儘早儲水備用。（示意圖／記者許力方攝）

記者許權毅、葉品辰／台中報導

台水公司今公告台中部分地區今明兩日（21、22）上午8時起至下午4時停水，停水區域包含大安區部分路段，停水戶數共計約410戶；彰化縣部分區域也因管道破裂搶修，預計今日下午停水3小時，請市民提前儲水。

據台水說明，為配合市府南北八路與東西六路排水溝改善工程管線遷移，將暫停部分區域供水，預計2天，每天自上午8時起至下午4時停水，停水區域包含台中市大安區中山北路、北汕路、南北七路、南北九路、南北八路、大安港路、東西七路二段、東西五路二段、東西六路二段、東西四路二段、西部濱海快速公路，停水戶數約410戶。後續配合水利局溝渠改善工程，仍會有局部小管遷施工停水。

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另外，台水公司原為辦理大肚配水池送水管埋設工程，大肚區社腳里等沿線周遭地區約290戶，原訂今日至25日上午8時至下午5時停水；由於工程因故取消，因此該時段自來水供應恢復正常。

除台中外，彰化北斗鎮三合路、三號路、北勢寮路、斗苑路二段、舊溪路一段、舊溪路二段；埤頭鄉斗苑東路、斗苑路二段、新生路、營東路也因管線破裂需搶修，預計停水時間為今日下午1時至4時。

台中市政府經濟發展局提醒，停水期間市民應關閉抽水機電源，避免馬達空轉而損壞或釀火災，復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣｣，避免空氣阻塞無法進水。並呼籲市民儘早儲水備用。