居民超崩潰！上海「噴射式蟬尿」如大雨落下　專家：有甜味

記者廖翊慈／綜合報導

中國上海多位居民近日反映，炎炎夏日走在人行道上，一旁的路樹卻不斷「下雨」，「樹上的蟬一直在噴尿，經過還以為在下雨，噁心死了！」專家對此指出，蟬尿本身帶有甜味，對人體無害，「是夏天常有的情況。」

據《錢江視頻》報導，專家表示，2025年恰逢多種蟬（如黑蚱蜢、蟪蛄）生命週期重疊的「大年」，不同品種同期破土羽化，數量激增，蟬卵孵化受氣候影響，近年來上海高溫乾燥加速生長週期，加劇族群密度。





▲上海居民避之唯恐不及的蟬尿。（圖／翻攝自微博）

專家指出，蟬依賴刺吸樹木汁液存活，汁液95%為水分，營養成分極低，為獲取足夠營養，單隻蟬每天需飲用自身體重300倍的汁液（約600毫升），多餘水分經由腹部加壓噴射排出，速度達每秒3公尺（動物界最快），形成「水柱狀尿液」。蟬的排泄物含98%水分+微量礦物質／糖分（源自樹汁），無毒無害，接觸皮膚或衣物僅需清水沖洗。

專家分析，上海路樹以梧桐（懸鈴木）為主，汁液豐富且樹冠茂密，成為蟬的理想棲息地。

他也提醒，長期停放樹下的車輛，可能因糖分殘留，而損傷車漆，建議避開樹蔭停車。

相關影片也引起網友熱議，「頭一次見，不然我會以為是冷氣滴水了」、「有時大晴天走路突然感覺有雨滴，原來是這個」、「所以走到樹下有時候感覺有雨點，其實是被尿噴了」。