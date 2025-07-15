25歲網紅「經痛十年」決定停經　醫嘆：每十個女生就會有1個

▲25歲網紅「蓬萊島小狐狸」。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸上海一名25歲的網紅「蓬萊島小狐狸（以下簡稱小狐狸）」近日因承受不住劇烈的經痛，到醫院檢查發現是「子宮內膜異位症」，並決定注射GnRH-a類藥物（閉經針）達到停經治療。醫師也指出，平均每10位女性就會有1人得到巧克力囊腫。

▲▼在醫院治療的小狐狸。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，「小狐狸」表示，從青春期起經痛持續十餘年，症狀逐年加重（從單顆止痛藥到需雙倍布洛芬），突發劇烈腹痛送醫，發現直徑8公分的子宮內膜囊腫破裂，癌症標誌物CA125超標百倍，確診為內異症（巧克力囊腫），因沒有生育計畫，所以很快就接受了閉經針的治療。

醫師指出，內異症是子宮內膜細胞異位生長形成的病灶，10%育齡女性患病，典型症狀包括漸進性經痛、性交疼痛、不孕症等。

▲接受治療後的「小狐狸」狀態變好。（圖／翻攝自微博）

醫師說道，閉經針是藉由抑制雌激素分泌使月經暫停，病灶因缺乏荷爾蒙刺激而萎縮，此療法需每28天注射一次，會暫停排卵，適合暫無生育計畫者，未來停藥後，需評估卵巢功能恢復。

「小狐狸」表示，選擇了打閉經針停止月經，她也因此提前進入更年期，打針後很快出現了相關症狀，不過因不再受到月經限制，狀態不斷變好，同時癌症標誌物恢復正常，B超未見復發，「經痛千萬不要忍，不舒服一定要去醫院就醫，我現在皮膚變好、可自由運動飲食，不再恐懼更年期。」