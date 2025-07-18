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陸老人離世留2千萬遺產無人繼承　全網尋顧姓親人接贈

▲上海一名顧姓老人（圖又）離世後，一筆龐大的遺產無子嗣可以繼承。（圖／翻攝光明網）

▲上海一名顧姓老人（圖右）離世後，一筆龐大的遺產無子嗣可以繼承。（圖／翻攝光明網）

記者魏有德／綜合報導

上海一名90歲顧姓老婦人近日去世後，留下房子、存款、珠寶等總計約500萬元人民幣（約2000萬元新台幣）的遺產，由於她沒有子嗣，這筆龐大的遺產便找不到繼承人，然而，根據老人生前講述，她有一個哥哥（收養）和一個姐姐，哥哥姐姐成婚並留下後代，這代表著哥哥姐姐的後代可以代位繼承顧遺產，引發網友熱議尋人。

《光明網》報導，《民法典》修改後，原來繼承法裡，20年未認領遺產自動收歸國有的規定被取消了。也就是說，如果一直找不到繼承人，這筆500萬（人民幣，下同）的遺產可能就會一直懸置著。

據了解，已故的顧姓老人一直未婚也沒有子女，和親屬也已失聯多年。她想入住養老院，但入住養老院需要監護人，因此，由公益團體「大道公益」的工作人員和顧阿婆到上海普陀公證處，簽訂了意定監護協議，讓其可以入住養老院。

直至2025年3月，顧姓老人因病離世，大道公益作為監護人，承擔起處理老人後事的職責，包括臨時保管老人的遺產。不過，老人並未留下遺囑，這筆龐大的遺產便成為大道公益待解的難題。

上海普陀公證處的公證員李辰陽透露，老人原本有財產捐贈的想法，可對於捐贈對象和方式都沒考慮清楚，最後沒辦成公證。

根據調查，顧姓老人在世的親人還有一對成婚的兄姐（無血緣關係），哥哥叫顧梅根，姐姐叫顧玲娣，但他們及子女的聯繫方式、居住地址等資訊全無。因此，該機構只能透過網路，展開一場全網尋找「顧姓親人」的行動，期待能讓這筆遺產順利找到繼承。

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