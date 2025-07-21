今明花東防豪雨　熱帶系統不排除接近台灣

記者周湘芸／台北報導

受低壓帶影響，未來一周全台有雨，今、明天花蓮及台東仍要留意豪雨發生，周四起低壓帶北移，北部及東半部都有明顯雨勢。另外，目前菲律賓東方海面的低壓有發展情形，位置仍有不確定性，未來可能朝北往琉球海面移動，也不排除接近台灣，需再觀察。

▲今天花東地區慎防豪雨。（圖／氣象署提供）

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中央氣象署預報員趙竑表示，今天受低壓帶影響，天氣仍不穩定，薇帕颱風距離台灣偏西1150公里，已無影響，逐漸朝西往中南半島前進，提醒前往河內旅遊的民眾要多加留意。

他表示，目前菲律賓外海雲很多，期間有低壓發展情況，預估菲律賓東方海面的低壓有發展情形，但底層環流結構還不明顯，位置及路徑還有不確定性，未來可能朝北往琉球海面移動，是否接近台灣需再觀察。

▲未來一周全台有雨。（圖／氣象署提供）

趙竑指出，台灣目前雲量較多，水氣不斷從東南方輸送，北部、東半部、南部地區及各離島都有明顯降雨，今天花蓮及台東有豪雨或局部豪雨出現機會，其他地區也陸續有雨及午後雷陣雨。周四起低壓帶逐漸北移，轉為東北風，雨區改變，周五低壓帶北移再轉為西南風。

未來一周降雨趨勢，他表示，明天各地容易降雨，花東有局部大雨。周三降雨趨緩，周四低壓帶北抬，北部及東半部容易有雨，其他地區以午後降雨為主。周五晚間至周六轉為西半部降雨為主，東半部為午後降雨。