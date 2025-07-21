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今夏最狂玩色祭典！「彩耀日 COLOR BOOM!!」8月繽紛開炸

▲彩耀日 COLOR BOOM!!。（圖／雄獅提供）

▲「彩耀日 COLOR BOOM!!」將於8月繽紛開炸。（圖／雄獅文具想像力製造所提供，下同）

生活中心／綜合報導

2025年最繽紛、最熱血的混色行動藝術派對「彩耀日 COLOR BOOM!!」強勢回歸，將於8月14日至31日熱鬧登場，「雄獅文具想像力製造所」化身繽紛戰場，引爆夏日熱潮！今年活動全面升級，除了帶來獨一無二的混色對戰體驗，還結合絹印T恤手作課程，打造專屬團體戰袍，更祭出特製沁涼果凍能量飲，為你注入滿滿色彩能量，從動手創作到沉浸式玩樂，讓每個人都能盡情釋放自我，在繽紛與想像力交織的場域中，寫下屬於今夏最熱血、最精彩的色彩回憶。

▲彩耀日 COLOR BOOM!!。（圖／雄獅提供）

▲首度推出四大主題彩耀體驗，讓混色冒險全面升級。

全新推出四大主題彩耀關卡，讓混色冒險全面升級、刺激加倍！從經典不敗的「繽紛射擊」，挑戰你的眼力與準度；到結合團隊默契與個人技巧的「流彩碰撞」，考驗臨場反應與協作能力；再到速度與膽量兼具的「炫彩滑道」，一衝到底超有快感；最後絕不能錯過夢幻打卡聖地「彩虹之門」，用色彩定格你最耀眼的瞬間！四大關卡融合動感體驗與視覺衝擊，無論是親子同樂還是好友揪團開戰，都能盡情釋放創意，暢玩這場充滿想像力的夏日派對！

▲彩耀日 COLOR BOOM!!。（圖／雄獅提供）

▲推出限定手作課程「就印Me ! Tee恤似顏繪」手作課程。

今年更推出限定課程「就印Me ! Tee恤似顏繪」，採用不可水洗顏料進行絹印DIY，打造獨一無二的紀念Tee；而活動關卡則使用可水洗顏料，玩得再瘋也不用怕，清洗簡單無負擔。兩種顏料、兩種感受，從創作到遊戲，給你雙重色彩體驗，留下風格鮮明的難忘瞬間！

▲彩耀日 COLOR BOOM!!。（圖／雄獅提供）

▲雄獅小食堂特製三款沁涼果凍能量飲，讓你邊玩邊補滿色彩元氣。

即日起至7月31日開放限時早鳥票預購，優惠價NT$1,049（原價NT$1,099），包含入園門票、白T-shirt以及四款彩耀體驗；凡4人同行再送限量JanSport Mini Pack椰奶白，還能免費體驗包包彩繪。另外，針對13至22歲青年，更有文化幣專案票NT$1,200入場，再送一杯沁涼果凍飲。限量優惠開搶，今夏就用顏料開戰，玩出你的色彩態度！

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