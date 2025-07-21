吳火獅外遇「全家早知情」　揭關鍵錄音

▲新光金創辦人吳東進剛結束新光三越爭奪戰，本週又面臨爭分產官司。



圖文／鏡週刊

知情人士指出，新光集團創辦人吳火獅與陳麗如外遇，吳家人早就知情，除了吳火獅生前即向友人表示「自己有一個可愛的女兒，不是現在太太生的」，長子吳東進也曾請集團老臣李峰遙拿現金給陳麗如母女，後來雙方談判時，過程也被錄音，法院據此認定吳家對陳子婷有撫育的事實，視為認領，因此判陳子婷勝訴確定。

知情人士指出，2006年10月，李峰遙出面代表吳家拿50萬元現金給陳麗如，後來每月付30萬元生活費。知情人士指出，當時吳家是以付生活費、孩子學雜費的名義，要求陳子婷不要進吳家，以免吳火獅的遺孀吳梁桂蘭不開心，吳家也曾向陳麗如表示，可以安排陳子婷出國求學或協助就業。

▲台新金董座吳東亮（中）與姊弟遭訴要求分配父親遺產。

該人士指出，2011年吳家即未再支付陳麗如母女生活費，陳為此尋求李峰遙協助及談判，並錄下與李的對話。當時李對陳麗如表示：「妹妹（陳子婷）回新光吳家，那些哥哥姊姊不照顧也是沒用的。」「東進他自己的新光銀行現在也做得不好，妳要同情他，他現在比較無法再支付生活費。」「緊事慢辦啦，東進說妹妹認祖歸宗認領的事，等東進、東亮的老母過世後再來做妹妹認領的事宜。」「我的立場我的想法是短期內沒辦法，因為媽媽（吳梁桂蘭）在。」

▲新光家族持有的傑仕堡豪宅（圖）是否也與吳火獅遺產有關，有待法院釐清。

陳並詢問李峰遙：「大哥（吳東進）能幫忙一下嗎？」「大哥說松江路的房子要給我。」李峰遙回答：「東進現在想法是他自己不能做主。東進沒辦法幫助妳。」「松江路的房子，東進法拍掉了。」



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