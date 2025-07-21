罕見雙春閏六月！命理師曝「招財補庫」秘訣：錯過再等11年

▲7月25日正式進入農曆「閏六月」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／鏡週刊

2025年7月25日正式進入農曆「閏6月」，今年特別的是，同時遇上罕見的「雙立春」，形成民俗中極為吉利的「雙春閏6月」。命理師楊登嵙指出，這種組合象徵雙倍好運、財氣加倍，是進行招財、轉運、補財庫的最佳時機，錯過這次，下一次得等到2036年，也就是11年後。

楊登嵙提醒民眾，閏月並非年年都有，這段時間（7月25日至8月22日）不妨試試以下11種招財開運法，為自己與家人帶來好運與財富。

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一、添新錢法

在閏月第一天或期間擇「納財日」，將新鈔票放進錢包，象徵新財源滾滾來。

二、添財神法

將財神符放進錢包中，財不離身，讓財神一路相伴。

三、送福法

在閏月期間贈送「福」字給親人或長輩，傳遞福氣，增添好運。

四、送財法

送出象徵吉利的紅包（建議金額為68、168或268元），送財也能得財。

五、拜財神

親自前往財神廟祭拜，祈求財源廣進、生意興隆。

六、點財神燈

到宮廟點亮財神燈，祈願財運順利、利祿亨通。

七、補財庫法

參加宮觀舉辦的「補財庫」法會，象徵填補財運漏洞、穩固財源。

八、換衣轉運法

閏月期間可添購紅、粉紅、紫紅、橘紅、綠、蘋果綠等「火、木色系」服飾，包括內衣、襪子等，象徵由內而外轉好運。

九、滿缸法

將米缸裝滿米，並貼上寫有「滿財」的紅紙，象徵財富與食糧皆豐足。

十、財布施法

進行布施或捐款行善，金額不拘，透過善念累積福報與財氣。

十一、財位旺財法

於家中或辦公室的財位（如客廳角落或對角）擺放財神、水晶球、彌勒佛等吉祥物，有助聚財避凶。

楊登嵙也提醒，以上方法為民俗信仰，不應過度迷信，重點在於誠心與正念。把握這段好時機，不妨試著透過儀式提升自身能量，讓未來一整年順利又旺財。



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