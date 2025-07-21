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結緣關鍵！　她從「特助老婆」變吳火獅小三

陳麗如1984年生下陳子婷後，獲吳火獅資助赴日生活。（讀者提供）

▲陳麗如1984年生下陳子婷後，獲吳火獅資助赴日生活。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

20年前帶著女兒陳子婷要求新光吳家負責的陳麗如，提告指出，自己在1973年已經與丈夫高登財分居，1997年雙方離婚，高登財是當時新光產物保險股份有限公司董事長吳火獅的特助，也是吳火獅的好友，吳常帶新光高級幹部到她位於松江路的家裡開午餐會議，1981年以後，吳火獅對她展開追求，常約她到西門町獅子林看電影，雙方進而交往，1984年2人的女兒陳子婷出生。

陳麗如提告指出，原本從事建材鋼鐵批發，開設達慶冷氣工程公司與吉鋼鐵公司供應吳火獅鋼筋，她宣稱吳火獅因此賺很多錢，也曾出資讓她在台北市八德路及松江路購屋同居。

陳麗如（右）提出與吳火獅（左）四十多年前的合影，以及陳子婷1984年出生時的照片，證明女兒是吳家血緣。（讀者提供）

▲陳麗如（右）提出與吳火獅（左）四十多年前的合影，以及陳子婷1984年出生時的照片，證明女兒是吳家血緣。（讀者提供）

2005年陳麗如（右）代女兒陳子婷（左）提告，要求讓女兒認祖歸宗。（東森新聞圖供）

▲2005年陳麗如（右）代女兒陳子婷（左）提告，要求讓女兒認祖歸宗。（東森新聞圖供）

陳麗如向法官表示，1984年她替吳火獅生下女兒後，吳火獅每月給她10萬到20萬元不等的生活費，1985年她帶女兒到日本受教育，生活費也是由吳火獅支付，共付了1,000餘萬元，後來吳火獅1986年過世，2001年她向吳火獅好友、時任立法委員的林瑞圖陳情，希望讓女兒進吳家認祖歸宗，吳家即指派當時的新光保全董事長李峰遙與她談判，但未達成共識。

2005年1月，陳麗如代女兒陳子婷對吳家提告訴請認領，然而陳子婷出生時，陳麗如是有婚姻狀態，不論陳子婷血緣為何，在法律上，父親必定是母親當時的配偶，陳子婷認親失敗，遭台北地院判決敗訴，吳家贏了官司，卻未對陳麗如母女不聞問，雙方私下多次透過友人接觸，2012年陳麗如再提度告，去年獲最高法院判決勝訴確定，確認是吳火獅的女兒。


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