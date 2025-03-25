　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園男酒駕撞死女騎士肇逃+找妻頂替　一審重判9年

▲桃園市賴姓男子去年5月間酒後開車在蘆竹區撞死女騎士後逃逸，事後找妻子出面頂替為駕駛人，被警方識破。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲賴姓男子去年5月間酒後開車在蘆竹區撞死女騎士後逃逸，事後找妻子出面頂替為駕駛人，被警方識破。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓男子去年5月間在中壢區某撞球場喝酒開車，行經蘆竹區卻失控衝撞同向女騎士導致傷送不治，賴男肇事後逃逸竟邀妻子出面頂罪，警方從其行車紀錄器識破，並測得其酒精濃度為每公升0.63毫克，桃園地檢署依公共危險罪嫌起訴，全案移由法院國民法官專庭審理；桃園地院國民法庭審理後今（25）日判決出爐，被告賴男犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處有期徒刑7年6月，又犯肇事致人死亡逃逸罪，處有期徒刑2年6月，應執行有期徒刑9年，本案仍可上訴。

檢警調查，年約40歲的賴姓男子於去年5月22日下午在中壢區某撞球場飲用啤酒後，於傍晚約6時許開車上路，晚間6時22分許，駕車行經蘆竹區中興路667巷巷口前，失控衝撞同向騎乘機車的林姓女騎士，導致林女頸椎骨折等傷害，經民眾通知救護車送往衛福部桃園醫院救治，仍於晚間7時30分許因多重器官挫裂傷宣告不治。

賴男肇事後逃逸，蘆竹警方抵達肇事現場前，賴男由配偶簡女陪同駕車載賴男至醫院，向員警表示其配偶簡女為肇事車輛駕駛人，但警方事後調出行車紀錄器，察覺賴男才是駕駛人，酒測值測出為每公升0.63毫克已超標，警方訊後依公共危險與肇事逃逸等罪嫌移送桃檢偵訊，桃園地檢署複訊後依公共危險罪嫌起訴，並移至法院國民法庭審理。

國民法庭法官審酌，被告僅一時貪圖方便及心存僥倖，同事告知可尋求代駕協助，賴男仍執意酒後自行駕車上路，因酒後操控能力下降而未注意車前狀況及保持安全距離，駕車衝撞同向騎乘機車之被害人並輾壓在地，案發後酒精濃度高達每公升0.63毫克。被告酒駕致死行為，導致被害人喪失寶貴生命，讓家屬飽受難以承受之痛。法官衡量被告本案前並無任何論罪科刑紀錄，犯後雖坦承酒駕致死犯行，但迄今仍未與被害人家屬達成和解獲取諒解。

國民法官審酌被告僅因擔心酒駕犯行遭警方查獲，未等待警察到場處理而擅自離去，雖前往醫院外等候然要求配偶向警方謊稱為駕車之人，明顯妨礙司法偵查、肇事責任認定，犯後一度否認肇事逃逸犯行，嗣後坦承犯行，迄今未與被害人家屬達成和解，國民法官審結被告賴男犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處有期徒刑7年6月，又犯肇事致人死亡逃逸罪，處有期徒刑2年6月，應執行有期徒刑9年，本案仍可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

 【更多新聞】

人妻見老公與女同事曖昧！丟鋁罐+掌摑還撂狠話　判拘25天

桃市電動機車最高額補助拍板　五大專案加碼最高3萬6000元

撬開機台玻璃偷「彌豆子公仔」　現役軍人兩度行竊下場曝

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
566 3 6671 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／吳婉君認愛趙駿亞　「交往8個月」家暴提告！期間遭不斷情
不滿韓國瑜宣布開會！　柯建銘怒丟拐杖砸中徐巧芯
陶晶瑩昔遭曾國城強吻「在庹宗康店內」！
快訊／不甩綠營「會議無效」！　反戒嚴、反廢死公投逕付二讀
快訊／金賽綸老公認結婚「否認懷孕墮胎、施暴」！聲明全文曝光
張安樂挺「鍾馗」接任竹聯幫主　臨時改地點投票
快訊／亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」！送機人潮曝光　民眾聲援：加油
快訊／亞亞將離台　中華人權協會發聲
快訊／亞亞完成手續了！鏡頭前喊話「尊重台灣法律」：會堂堂正正

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

控檢方要他配合承認圖利京華城　黃景茂「捍衛文官尊嚴」拒認罪

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」！送機人潮曝光　民眾聲援：加油

快訊／亞亞完成手續了！鏡頭前喊話「尊重台灣法律」：會堂堂正正回來

桃園男酒駕撞死女騎士肇逃+找妻頂替　一審重判9年

快訊／8點檔女神吳婉君驚傳「遭趙駿亞掐脖」！怒提告家暴、傷害

快訊／老公和3孩陪亞亞抵松機　將搭晚間8時45分班機飛往福州

張安樂挺「鍾馗」接任竹聯幫主　臨時改地點投票...40警力蒐證

防亞亞離境起衝突！上百警力松山機場出勤維安

抖音認知作戰！陸海警「金門海域常態化執法巡查」　海巡署回擊

誰接竹聯幫主都一樣！刑事局撂重話：通令全國警察蒐辦繼任幫主

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

想臨停警用車格遭拒　議員賴清美喊冤 #彰化 #王功派出所

蕭敬騰「緊牽Summer」重現：她是我老婆　婚後變活潑了！張口就放閃「霸氣買單」

吳映潔產後驚喜現身《嗨！營業中5》　莎莎重逢泛淚..姚元浩：回來就好

【考前的咖啡廳】 內用區全在K書！連 #搖搖馬 也有人

薔薔生父.生母時隔20年首重逢！　薔爸求合照...她一臉尷尬：在整我？XD

控檢方要他配合承認圖利京華城　黃景茂「捍衛文官尊嚴」拒認罪

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」！送機人潮曝光　民眾聲援：加油

快訊／亞亞完成手續了！鏡頭前喊話「尊重台灣法律」：會堂堂正正回來

桃園男酒駕撞死女騎士肇逃+找妻頂替　一審重判9年

快訊／8點檔女神吳婉君驚傳「遭趙駿亞掐脖」！怒提告家暴、傷害

快訊／老公和3孩陪亞亞抵松機　將搭晚間8時45分班機飛往福州

張安樂挺「鍾馗」接任竹聯幫主　臨時改地點投票...40警力蒐證

防亞亞離境起衝突！上百警力松山機場出勤維安

抖音認知作戰！陸海警「金門海域常態化執法巡查」　海巡署回擊

誰接竹聯幫主都一樣！刑事局撂重話：通令全國警察蒐辦繼任幫主

快電商鼓勵創業　推出創業0元開店計畫

快訊／吳婉君認愛趙駿亞「交往8個月」家暴提告　期間遭不斷情勒

Gucci頂級訂製展全球首站在台灣！350萬珠飾禮服、珍稀皮革包驚艷展出

幻藍小熊出道不到1年「擁2破千萬點閱MV」　首爾路邊快閃被認出

辣照連發什麼視角都有！ 孟慶而噴火比基尼超正

直擊／不滿韓國瑜宣布開會！　柯建銘怒丟拐杖砸中徐巧芯

新店央北建案起火　在地：是大型品牌建商

IKKA-KY下半年鼓式電子手煞車零件將放量出貨　全年營收有望持平去年

Lady Gaga最神專《MAYHEM》炸翻全球甩過氣標籤　時隔8年回歸Coachella

控檢方要他配合承認圖利京華城　黃景茂「捍衛文官尊嚴」拒認罪

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

社會熱門新聞

即／八炯側攻失敗　衝「亞亞」記者會現場遭警壓制

即／吳婉君驚傳遭家暴！提告趙駿亞傷害

即／亞亞將赴松機　最慢今晚8點45分搭機飛福州

即／Andy爆家寧海賺上億　新北檢出手要查有無逃漏稅

男吵架開車2度撞女鄰居　影片曝光

百萬網紅開「情色養生館」原因曝　15萬薪誘氣爆櫃姐下海

國道誇張活春宮！副駕妹子埋頭「上下吞吐」

馬防部副排長性侵砲兵！留下精液衛生紙團

桃園貨車「合法擋測速照相機」　警方要出手了

亞亞女兒「抱著媽媽痛哭」　民眾大喊：加油

即／亞亞抵達松機　將搭20：45班機飛往福州

即／「頭七隔天」再奪命畫面曝　司機驚喊：沒看到人

即／借派出所臨停挨轟耍特權　女議員送茶葉致意

金髮Yuki「要被辦」　情緒不佳掛急診

更多熱門

相關新聞

繼父2度性侵8歲女童！母竟辯：沒發育怎麼用

繼父2度性侵8歲女童！母竟辯：沒發育怎麼用

花蓮一名男子阿傑(化名)2度性侵女友小雯(化名)的8歲女兒後，隔月和小雯結婚，成為女童的繼父，後因女童的學校老師發現她遭侵犯，通報學校，全案才曝光。庭審時女童指證歷歷，驗傷也顯示女童遭性侵，不過小雯維護丈夫不願提告，甚至表示「小孩子都還沒有發育，怎麼玩、怎麼用？」但法官判定阿傑犯行屬實，依阿傑犯2個對未滿14歲女子犯強制性交罪，合併執行9年徒刑。可上訴。

深夜偷鵝！晶片識破罪行　判拘役40天

深夜偷鵝！晶片識破罪行　判拘役40天

母遭撞求償613萬落空　女兒PO網批醫師要賠20萬

母遭撞求償613萬落空　女兒PO網批醫師要賠20萬

拿走掉落地榴蓮蜜　男判拘役40天

拿走掉落地榴蓮蜜　男判拘役40天

老董開X6逼車害死5歲童！賠1200萬換緩刑

老董開X6逼車害死5歲童！賠1200萬換緩刑

關鍵字：

酒駕男撞死女騎士肇逃找妻頂罪國民法庭判決

讀者迴響

熱門新聞

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告

快訊／開獎了！　統一發票1、2月中獎號碼出爐

我是台灣的孩子！　亞亞老公全台語控訴：暫停驅離處分

即／八炯側攻失敗　衝「亞亞」記者會現場遭警壓制

前男友爆金賽綸家人冷血舉動：她死不是因為金秀賢

快訊／7-11開出2張千萬發票！幸運門市曝光

快訊／全聯開出1千萬發票！幸運門市曝光

即／吳婉君驚傳遭家暴！提告趙駿亞傷害

即／亞亞將赴松機　最慢今晚8點45分搭機飛福州

即／Andy爆家寧海賺上億　新北檢出手要查有無逃漏稅

王鶴棣怒告「虞書欣大粉絲」！

一口氣降12℃　「鋒面掃全台」時間曝

男吵架開車2度撞女鄰居　影片曝光

中職傳奇洋將鷹俠之子來台原因曝！

獨／全台最大「我家牛排」分店4／1開幕　首周「姓名中1字」打8折

更多

最夯影音

更多

周曉涵「同框Jisoo」 見她直接停下合照！

#台南 小客車猛烈追撞！ #貨車 翻滾駕駛身亡

【小兵立大功！】 #雲林 一家四口陷火場！鄰居5 #國小童 急叩 #119 報案

#台中 男吵架「開車撞女鄰居」！見她爬起倒車再撞一次

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面