桃園男酒駕撞死女騎士肇逃+找妻頂替　一審重判9年

▲賴姓男子去年5月間酒後開車在蘆竹區撞死女騎士後逃逸，事後找妻子出面頂替為駕駛人，被警方識破。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市賴姓男子去年5月間在中壢區某撞球場喝酒開車，行經蘆竹區卻失控衝撞同向女騎士導致傷送不治，賴男肇事後逃逸竟邀妻子出面頂罪，警方從其行車紀錄器識破，並測得其酒精濃度為每公升0.63毫克，桃園地檢署依公共危險罪嫌起訴，全案移由法院國民法官專庭審理；桃園地院國民法庭審理後今（25）日判決出爐，被告賴男犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處有期徒刑7年6月，又犯肇事致人死亡逃逸罪，處有期徒刑2年6月，應執行有期徒刑9年，本案仍可上訴。

檢警調查，年約40歲的賴姓男子於去年5月22日下午在中壢區某撞球場飲用啤酒後，於傍晚約6時許開車上路，晚間6時22分許，駕車行經蘆竹區中興路667巷巷口前，失控衝撞同向騎乘機車的林姓女騎士，導致林女頸椎骨折等傷害，經民眾通知救護車送往衛福部桃園醫院救治，仍於晚間7時30分許因多重器官挫裂傷宣告不治。

賴男肇事後逃逸，蘆竹警方抵達肇事現場前，賴男由配偶簡女陪同駕車載賴男至醫院，向員警表示其配偶簡女為肇事車輛駕駛人，但警方事後調出行車紀錄器，察覺賴男才是駕駛人，酒測值測出為每公升0.63毫克已超標，警方訊後依公共危險與肇事逃逸等罪嫌移送桃檢偵訊，桃園地檢署複訊後依公共危險罪嫌起訴，並移至法院國民法庭審理。

國民法庭法官審酌，被告僅一時貪圖方便及心存僥倖，同事告知可尋求代駕協助，賴男仍執意酒後自行駕車上路，因酒後操控能力下降而未注意車前狀況及保持安全距離，駕車衝撞同向騎乘機車之被害人並輾壓在地，案發後酒精濃度高達每公升0.63毫克。被告酒駕致死行為，導致被害人喪失寶貴生命，讓家屬飽受難以承受之痛。法官衡量被告本案前並無任何論罪科刑紀錄，犯後雖坦承酒駕致死犯行，但迄今仍未與被害人家屬達成和解獲取諒解。

國民法官審酌被告僅因擔心酒駕犯行遭警方查獲，未等待警察到場處理而擅自離去，雖前往醫院外等候然要求配偶向警方謊稱為駕車之人，明顯妨礙司法偵查、肇事責任認定，犯後一度否認肇事逃逸犯行，嗣後坦承犯行，迄今未與被害人家屬達成和解，國民法官審結被告賴男犯不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，處有期徒刑7年6月，又犯肇事致人死亡逃逸罪，處有期徒刑2年6月，應執行有期徒刑9年，本案仍可上訴。

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