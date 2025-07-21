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桃園醫院追思周佳正現場曝　外科醫哽咽：他總是默默守護大家

▲桃園醫院舉辦周佳正主任追思會

▲桃園醫院周佳正主任追思會場。（圖／桃園醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「乳癌權威」衛福部桃園醫院乳房外科主任醫師周佳正，日前遭左轉的公車撞上送醫不治，死訊震驚醫界，無數病患不捨哀悼！桃園醫院自今日起於院內布置溫馨的追思空間，讓各界能自由追思懷念外科部主任周佳正醫師；首日即湧入大批同仁與病患前來悼念，場面溫馨又感傷。

桃園醫院表示，周佳正主任長年奉獻乳癌手術與急重症照護領域，對提升台灣醫療品質貢獻良多，其逝世是醫界的重大損失，亦令部內深感哀慟。一場靜靜而深刻的追思會，見證了一位良醫對病患與醫療現場的深遠影響。他的身影雖已遠去，但他帶來的溫暖與典範，將永存在人們心中。

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▲桃園醫院舉辦周佳正主任追思會

▲留言卡片句句道感恩和思念。（圖／桃園醫院提供）

周佳正主任追思會開放時間為，即日起每週一至週五早上7時至下午6時，將持續至8月11日中午12時止。追思會場以大量鮮花、照片與留言卡片妝點，柔和燈光營造出寧靜而溫暖的氛圍。牆面播放著周主任過往醫療工作的影像，一幕幕與病患互動、與團隊討論、參與培育後輩的片段，令人動容，不少前來的同仁與民眾頻頻拭淚。

「他是我們敬重的醫者、溫暖的領導者，總是默默守護大家，今天能來說一聲謝謝，是我們的榮幸與責任。」一位外科住院醫師語帶哽咽地說。護理部資深同仁也感慨表示：「每次值班只要知道是周主任開刀，就安心許多。他不只是醫術精湛，更是讓人可以全心信賴的長者。」

▲桃園醫院舉辦周佳正主任追思會

除院內醫護團隊外，也有多位曾受其照顧的病人與家屬專程到場。一位曾罹患乳癌的女士帶著手寫卡片前來致意：「是他讓我從最絕望的谷底走出來，我真的感激他一輩子。」

桃園醫院表示，周佳正主任於7月19日遭左轉的公車撞上送醫不治，自追思空間開放以來，已收到來自各界的鮮花、卡片與祈福語，所有留言與祝福將於8月11日結束後，完整整理並轉交周主任家屬，傳遞每一份不捨與懷念。院長楊南屏亦在現場表示：「我們會延續周主任的精神，繼續守護病人的健康，也希望這份醫者初心，能成為桃醫團隊堅定前行的力量。」

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桃園醫院周佳正追思會乳癌權威

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