　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

公車撞死乳癌名醫周佳正　肇事駕駛5萬交保

記者董美琪／綜合報導

台北市中山南路與愛國東路交叉口19日發生嚴重車禍，衛福部桃園醫院乳房外科主任周佳正醫師不幸遭公車撞擊身亡。警方表示，涉事的63歲欣欣客運李姓司機行經路口左轉時撞上正走在斑馬線上的周醫師，警方初步依過失致死罪嫌將其移送檢方偵辦，經檢察官複訊後，裁定以5萬元交保候傳。

根據中正第一分局說法，事故發生於上午8點44分，當時李姓司機駕駛公車左轉進入路口，不慎撞擊走在人行道上的60歲男子。周男被撞後倒地，身體一度卡在公車左前輪位置，現場消防人員即刻救援，惟送醫後仍宣告不治。

▲乳房外科主任周佳正（左圖／翻攝自衛生福利部桃園醫院）過馬路時遭公車碰撞捲入車底，送醫急救仍不治，監視器畫面曝光。（右圖／記者邱中岳翻攝）

▲乳房外科主任周佳正（左圖／翻攝自衛生福利部桃園醫院）遭公車碰撞捲入車底，送醫急救仍不治。（右圖／記者邱中岳翻攝）

進一步調查發現，周醫師當天北上準備出席一場與乳癌相關的專業研討會，卻在途中發生意外，令人遺憾。警方指出，初步懷疑司機在駛近行人穿越道時未有適當減速，亦未確實執行轉彎前的視線確認，可能導致事故發生。

警方在現場對李姓駕駛進行酒測，結果顯示無飲酒行為。他於警詢中供稱起初未察覺行人，等看到時已來不及緊急煞車。警方目前不排除與視野盲區有關，肇事成因仍需進一步釐清。

▲▼撞死周佳正醫師的李姓公車司機，面對媒體詢問不發一語 。（圖／記者邱中岳攝）

▲李姓公車司機面對媒體詢問不發一語 。（圖／記者邱中岳攝）

欣欣客運方面也發布聲明，對於此次意外深感歉意，已暫停涉事司機執勤，並強調將全力配合檢警調查，同時妥善協助家屬處理後續，包括保險理賠與喪葬事宜。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9136 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
人妻尾牙完回家續攤遭性侵！廠商撒鈔票嗆「我有錢」　下場出爐了
周台英停聘4年形同終身停聘　淚灑記者會提前離席內幕曝光
王晴微波雞蛋爆炸！　「角膜破大洞」痛到狂哭
快訊／越南下龍灣重大船難！「已27人死亡」
快訊／台中造勢晚會意外！男吃便當嗆到死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

公車撞死乳癌名醫周佳正　肇事駕駛5萬交保

人妻尾牙完回家續攤遭性侵！廠商撒鈔票嗆「我有錢」　下場出爐了

北斗商圈清晨惡火！2店家慘遭燒毀　消防急灌救

妹子摩鐵裸睡遭偷拍！變態男逼「再見一面」性侵逞慾

正妹招待所醉倒！遭脫衣性侵「拍私密照」　她醒來嚇傻

乳癌權威周佳正被撞死！肇事公車司機現身　檢警相驗結果曝　

28年資深牙醫竟是冒牌貨！國中齒模師幫鄉親裝假牙　下場曝光

快訊／魔鷹之妻搭機來台猝死　檢警近日將解剖查明死因

台南旭集疑爆食物中毒！6人「上吐下瀉」全掛彩　衛生局調查中

報案證明單超級像「真實度90%」　台中婦險被假警騙走10萬

【教練50秒霸凌音檔曝】女學生怨當白老鼠遭嗆：早該退學

【15萬的倒退嚕】當你在電扶梯上遇到城鎮韌性演習 只能當個NPC了

IU得視后聲音都在抖　朴寶劍台下拍她超有愛

【拒檢還衝撞！】台北信義路檢遭衝撞 警連開2槍後遭圍捕

【無視演習？】演習警報響了還趴趴走！金門女騎士衝ATM領錢...最高開罰15萬

Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明

【警員倒地】警路口交管突仰倒昏迷　路人秒衝上前救援

【誤觸惹禍】新北驚現「7月雪」！4歲童開啟消防栓　大量水沫噴出畫面曝

【演習期間也不慌】大哥路邊擦車　網見窗邊斑鳩：鳥都知道不能飛

【最頂應援服】李多慧超辣軍裝小背心！身材好成這樣笑容又甜，是合法的嗎？

公車撞死乳癌名醫周佳正　肇事駕駛5萬交保

人妻尾牙完回家續攤遭性侵！廠商撒鈔票嗆「我有錢」　下場出爐了

北斗商圈清晨惡火！2店家慘遭燒毀　消防急灌救

妹子摩鐵裸睡遭偷拍！變態男逼「再見一面」性侵逞慾

正妹招待所醉倒！遭脫衣性侵「拍私密照」　她醒來嚇傻

乳癌權威周佳正被撞死！肇事公車司機現身　檢警相驗結果曝　

28年資深牙醫竟是冒牌貨！國中齒模師幫鄉親裝假牙　下場曝光

快訊／魔鷹之妻搭機來台猝死　檢警近日將解剖查明死因

台南旭集疑爆食物中毒！6人「上吐下瀉」全掛彩　衛生局調查中

報案證明單超級像「真實度90%」　台中婦險被假警騙走10萬

H20晶片出口解禁卻「無貨可賣」！輝達通知中國客戶：庫存有限

港女星來台連遇4衰事！　「險無法入境」5分鐘路程繞1小時

羅志祥挺子弟兵薛恩「一件事破例了」　跳〈Whiplash〉全場嗨翻

牽手畫面瘋傳！蔣少宏眼神交會呂詠臻：再熟悉不過的陌生人

快訊／周台英停聘4年形同終身停聘　淚灑記者會提前離席內幕曝光

郭俊麟驚喜「求婚」陳冠宇　黃子鵬被騙喊：學長你們在幹嘛啦！

林志炫《歌手》淘汰後逆襲奪第2！　被批「沒感情」千字文反擊了

快訊／黃映瑄勇闖世大運跆拳道金牌戰　2比0碾壓義大利對手

快訊／越南下龍灣重大船難！「已27人死亡」持續搜救中

中華隊驚天逆轉勝！　「單局雙安」蔣少宏奪MVP：老了也會記得

IU得視后聲音都在抖　朴寶劍台下拍她超有愛

社會熱門新聞

部桃乳癌權威醫師北上開會　命喪公車輪下

公車斑馬線上撞死名醫　肇事畫面曝光！

魔鷹太太機上就已無心跳！醫院放置葉克膜搶救無效

即／總統官邸旁車禍！醫師被公車撞死

正妹招待所醉倒！遭脫衣性侵「拍私密照」

即／遊覽車國道撞工人　40人旅行中斷

她賣股票照顧病母挨告　無罪原因曝光

撞死乳癌權威　公車司機：看到人已來不及

光電弊案不法利益4.5億！6人遭延長限制出境出海

即／魔鷹之妻搭機來台猝死　近日解剖

彰化PU皮工廠「做假帳」　補繳5年空污費4000萬

「蔡依林恩師」涉詐　判刑確定

保險業務員詐2063萬　仔仔陪嬌妻提告結果出爐

快訊／總統官邸旁嚴重車禍！行人捲入公車底命危

更多熱門

相關新聞

名醫斑馬線快走反被撞死　民團：不要再用人命換改革

名醫斑馬線快走反被撞死　民團：不要再用人命換改革

國內乳癌權威、衛福部桃園醫院外科部主任周佳正今(19日)在總統官邸附近斑馬線上，看到公車後加快腳步通行，卻遭未停讓行人的公車撞倒，送醫後不治，路權團體「還路於民」表示，行人快走卻喪命，台灣道路無處不適對行人構成威脅的隨機殺人現場，疾呼「不要再用人命換改革」。

醫遭撞死反被罵「沒看路況」！粉專憶2年前悲劇

醫遭撞死反被罵「沒看路況」！粉專憶2年前悲劇

乳癌名醫遭撞死！網友湧臉書哀悼：前兩周才去看診

乳癌名醫遭撞死！網友湧臉書哀悼：前兩周才去看診

乳癌權威名醫枉死！網轟「行人地獄」

乳癌權威名醫枉死！網轟「行人地獄」

乳癌權威醫「斑馬線上遭輾斃」！部桃發聲哀悼

乳癌權威醫「斑馬線上遭輾斃」！部桃發聲哀悼

關鍵字：

周佳正欣欣客運過失致死

讀者迴響

熱門新聞

部桃乳癌權威醫師北上開會　命喪公車輪下

公車斑馬線上撞死名醫　肇事畫面曝光！

快訊／魔鷹老婆突然過世　宣布退出明星賽

魔鷹太太機上就已無心跳！醫院放置葉克膜搶救無效

明午前4縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　

宏都拉斯「想復交台灣」讓中國急了

店家宣傳726不同意不用投票　市議員喊告

劉東洋連夜陪魔鷹　喪妻噩耗令人悲痛

即／總統官邸旁車禍！醫師被公車撞死

SOD是真的！　AV女優曝「拍片喝醉」亂加動作

賓賓哥醫院直播還稱「病患頂多剩兩週」

送水小妹竟是「超大咖玉女」　江蕙當場嚇到尖叫

清純歌手狂蹭牆！爆性愛成癮染病

快訊／周台英道歉哽咽「教練對不起你們」

更多

最夯影音

更多

【教練50秒霸凌音檔曝】女學生怨當白老鼠遭嗆：早該退學

【15萬的倒退嚕】當你在電扶梯上遇到城鎮韌性演習 只能當個NPC了

IU得視后聲音都在抖　朴寶劍台下拍她超有愛

【拒檢還衝撞！】台北信義路檢遭衝撞 警連開2槍後遭圍捕

【無視演習？】演習警報響了還趴趴走！金門女騎士衝ATM領錢...最高開罰15萬

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面