公車撞死乳癌名醫周佳正　肇事駕駛5萬交保

記者董美琪／綜合報導

台北市中山南路與愛國東路交叉口19日發生嚴重車禍，衛福部桃園醫院乳房外科主任周佳正醫師不幸遭公車撞擊身亡。警方表示，涉事的63歲欣欣客運李姓司機行經路口左轉時撞上正走在斑馬線上的周醫師，警方初步依過失致死罪嫌將其移送檢方偵辦，經檢察官複訊後，裁定以5萬元交保候傳。

根據中正第一分局說法，事故發生於上午8點44分，當時李姓司機駕駛公車左轉進入路口，不慎撞擊走在人行道上的60歲男子。周男被撞後倒地，身體一度卡在公車左前輪位置，現場消防人員即刻救援，惟送醫後仍宣告不治。

▲乳房外科主任周佳正（左圖／翻攝自衛生福利部桃園醫院）遭公車碰撞捲入車底，送醫急救仍不治。（右圖／記者邱中岳翻攝）



進一步調查發現，周醫師當天北上準備出席一場與乳癌相關的專業研討會，卻在途中發生意外，令人遺憾。警方指出，初步懷疑司機在駛近行人穿越道時未有適當減速，亦未確實執行轉彎前的視線確認，可能導致事故發生。

警方在現場對李姓駕駛進行酒測，結果顯示無飲酒行為。他於警詢中供稱起初未察覺行人，等看到時已來不及緊急煞車。警方目前不排除與視野盲區有關，肇事成因仍需進一步釐清。

▲李姓公車司機面對媒體詢問不發一語 。（圖／記者邱中岳攝）



欣欣客運方面也發布聲明，對於此次意外深感歉意，已暫停涉事司機執勤，並強調將全力配合檢警調查，同時妥善協助家屬處理後續，包括保險理賠與喪葬事宜。