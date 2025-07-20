乳癌名醫「在斑馬線被撞亡」！患者聞訊崩潰：我的命是他救的

▲名醫周佳正捲入車底喪命。（圖／警方提供）

圖文／CTWANT

部立桃園醫院乳房外科主任周佳正於19日上午北上參加醫療會議，卻在行經台北市愛國西路行人穿越道時，遭未禮讓行人的公車撞上，送醫搶救後仍宣告不治，享壽60歲。這場意外震驚醫界，也讓無數病患與同仁悲痛不已，更有患者哀嘆，才剛回診就聽聞噩耗。

據了解，這起事故發生於19日上午8時44分，63歲李姓司機駕駛欣欣客運公車，行經羅斯福路一段，準備左轉進入愛國西路時，未減速停讓行人，當場撞上正在斑馬線上通行的周醫師。監視器畫面顯示，公車未有明顯煞車動作，周醫師疑似誤以為司機會禮讓，加快腳步通過路口，不料下一秒即遭撞擊，並被捲入車底。

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警方與消防人員接獲報案後迅速到場，將已無生命跡象的周醫師送往台大醫院搶救，仍因傷重不治。警方初步調查，司機酒測值為0，並無酒駕情事，訊後以過失致死罪嫌將其移送法辦，檢方複訊後裁定5萬元交保。

據悉，周佳正醫師是衛福部桃園醫院的外科主任，專精乳房、甲狀腺、消化道、肝膽胰等多項領域，並經常發表乳癌防治相關文章，是病患眼中值得信賴的乳癌權威。他曾榮獲衛福部頒發「優良資深典範醫師獎」，醫術與醫德俱佳，深受病人與同仁愛戴。

▲周佳正醫師。（圖／翻攝自周醫師臉書）

消息傳出，部桃醫院隨即發出聲明，表達震驚與哀痛之情，並由副院長親赴醫院慰問家屬。社工室主任表示：「周主任一直是醫院的中流砥柱，對後輩毫無保留地指導，無論對病患或同仁皆全心付出，令人萬分不捨。」

根據《三立新聞網》的報導，周醫師的病患也難掩悲痛，一位罹癌患者受訪時哽咽表示，自己的命是周佳正醫師救的，「原本知道自己是癌症三期很絕望，但主任總是笑臉迎人，讓我們覺得有希望。9月1日的回診單還在，沒想到人卻已離去。」

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