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德克士聯名味全龍！小龍女化身1日店長　4大分享餐下殺65折

▲▼德克士脆皮炸雞。（圖／業者提供）

▲德克士脆皮炸雞攜手味全龍展開聯名活動。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

美式炸雞品牌「德克士脆皮炸雞」宣布攜手中華職棒「味全龍」推出全新聯名活動，7月31日起陸續找來5位人氣小龍女快閃全門市幫站台，並祭出抽獎活動，有機會帶走球票、球衣等周邊；加碼祭出4大分享餐下殺65折優惠，包括6塊炸雞桶、咔滋脆皮手槍腿都有。

德克士脆皮炸雞跨界聯名味全龍，特意找來Dragon Beauties的5位小龍女展開1日店長活動，7月31日台北馬偕店由「小映」搶先登場，8月8日小巨蛋店為「柳柳」，8月22日中壢中山店為「靜靜」，9月4日新莊復興店為「賴可」，9月12日板橋南雅店為「小蛙」壓軸，5位成員將親自迎賓、協助點餐，以及與球迷互動拍照、簽名合影。

7月24日起至9月10日期間凡單筆消費滿200元可獲得抽獎券1張，參加抽獎有機會抽中味全龍雙人球票、2025春訓球衣、變形金剛聯名雙LOGO牛仔老帽與限量味全龍周邊商品，幸運兒將由小龍女於門市站台時親自抽出。

▲▼德克士脆皮炸雞。（圖／業者提供）

▲限時9天可享4大分享餐下殺65折。

此外，7月29日至8月6日加碼可享4大分享餐下殺優惠，包括「6塊炸雞歡樂桶特價298元」，內含咔滋脆皮6塊+紫金QQ球1份+中份金黃地瓜薯霸1份；「雞塊分享餐特價149元」，內含雞塊12塊+紫金QQ球12顆+33元飲品2杯。

「超值雙人餐特價194元」，內含香酥脆雞堡1顆+南洋炸雞卷+中份金黃地瓜薯霸+辣味咔滋啃骨雞2塊+38元飲品2杯；「咔滋辣翅盒特價201元」，內含咔滋香辣雞翅5對+大份金黃地瓜薯霸1份+33元飲品2杯。

▲▼拿坡里。（圖／業者提供）

▲拿坡里祭出披薩、炸雞桶優惠。

拿坡里全門市至7月30日前則有「大披薩任選特價199元（原價390元）」、「7塊招牌炸雞桶特價269元（原價455元）」共2大好康，其中炸雞桶較原價下殺6折，且整桶可更換成烤雞，優惠皆適用於外帶、內用。

達美樂也有「買韓風炸雞火山大披薩送經典／招牌系列大披薩」、「韓風炸雞火山披薩外帶半價」、「披薩馬芬3入169元」等好康。

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