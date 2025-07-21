高國晉驟逝　醫揭猝死「5元凶」：無休文化增心血管負擔

▲高國晉醫師。（圖／翻攝自長庚官網）



生活中心／台北報導

名醫高國晉昨被發現昏厥在辦公室門口，搶救不治。重症專科醫師黃軒表示，醫界長工時無休文化、輪班日夜顛倒、心理壓力與忽視自身健康，讓醫護人員成為猝死高危族群。

黃軒表示，醫療行業高工時、高強度，對心血管的負擔不言可喻。他說，根據醫學期刊 《刺胳針（The Lancet）》登載一項研究顯示，每周工作超過55小時的人，罹患冠心病的風險增加了 13%，中風的風險更高達 33%。

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黃軒說，醫護人員這種「過勞文化」更是根深蒂固。急診室、手術室、重症監護室裡的白衣身影，連續工作十幾個小時，通宵值班、睡眠嚴重不足、飲食不規律、沒有時間運動或休息，身體長期處於慢性應激狀態，心臟、血管、神經系統負荷極大。

除了工時長，輪班制也是醫護人員健康的一大威脅。黃軒指出，2016年發表在JAMA的研究指出，長期輪班工作的女性護士，罹患冠心病的風險顯著增加。因為夜班打亂了人體的生物節律，干擾荷爾蒙分泌、血壓調節和代謝過程，長此以往，心臟和血管更容易出問題。而且，夜班後的「補眠」往往難以完全恢復，反而會進一步加重心理與身體的壓力。

醫護人員每天面對病人、家屬的焦慮和痛苦，甚至要承受責任和指責，環境高壓，容易出現心理倦怠、焦慮或抑鬱。黃軒指出，有研究證實，心理壓力和倦怠與不良心血管事件風險增加有關。然而，在傳統觀念中，醫護人員總被期待要「堅強」、「專業」，因此往往忽視自身心理健康，也不願尋求幫助。

「病人優先」是許多醫護人員的信條，卻也因此讓他們習慣性忽略自己的健康。黃軒表示，有調查指明，近半數醫生報告自己缺乏足夠睡眠、不定期體檢、缺乏運動。不僅在生活習慣上不健康，當出現胸悶、頭暈、心悸等警訊時，也容易選擇「忍一忍」，直到病情惡化才求醫，錯過了最佳的治療時機。

黃軒指出，日本對醫護人員猝死有一個特殊的名詞：「過勞死」（karōshi）。早在上世紀，日本就將因長時間工作導致的猝死視為職業災害，並設立制度予以認定和補償。醫護人員的健康問題，不僅是個人責任，更是整個制度需要面對的挑戰。

黃軒說，醫護人員猝死的背後，是長期的工作過度、壓力累積和健康忽視。從制度到個人，有以下4點可以努力：

●制度上應該規範工時、合理安排排班、增加人力資源；

●提供心理諮商、壓力管理課程；

●鼓勵定期健康檢查，及早發現潛在問題；

●個人則應學會拒絕過度工作、重視睡眠與休息，養成運動與健康飲食的習慣。