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全國技能競賽謝秉諺奪漆作金牌　桃竹苗分署17金13銀成績卓著

▲全國技能競賽，大安高工謝秉諺奪漆作金牌

▲桃竹苗分署培訓選手謝秉諺（右）勇奪「漆作裝潢」金牌，由總統賴清德左親自頒獎。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第55屆全國技能競賽於7月20日圓滿落幕，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署派出186名選手參賽，角逐52項職類競賽，最終斬獲17金、13銀、14銅，共計44面獎牌，充分展現該分署在技能培訓上的深厚實力。

其中，家具木工、門窗木工、服裝創作、西點製作及餐飲服務等職類表現尤為出色，囊括多面金銀牌，成為本屆競賽最大贏家之一。又，來自大安高工建築科二年級的謝秉諺，勇奪「漆作裝潢」職類金牌。

▲全國技能競賽，大安高工謝秉諺奪漆作金牌

▲謝秉諺苦練漆作技術，勇奪全國金牌。（圖／桃竹苗分署提供）

從小熱愛麥塊，對空間結構特別有興趣與天賦，在家人的鼓勵下，他投入全國技能競賽「漆作裝潢」職類的競賽培訓；初次參加第54屆競賽時，抱持學習心態參賽，雖未獲佳績，卻累積了寶貴經驗。第二年他捲土重來，將每天練習內容詳實記錄，釐清錯誤、強化弱項，透過每日復盤不斷修正與精進，終於在第55屆分區賽中奪得第三名，順利取得進入全國賽的門票。

為備戰全國賽，謝秉諺進入桃竹苗分署接受為期一個月的密集培訓，期間住在分署宿舍，與其他培訓選手一同練習、觀摩與交流，不僅提升技術，也大幅增強比賽信心。

▲全國技能競賽，大安高工謝秉諺奪漆作金牌

▲謝秉諺（中）奪金，與部長洪申翰（右）及分署長賴家仁（左）分享。（圖／桃竹苗分署提供）

分署培訓團隊也針對各項比賽題型與技術細節重點，提供具體施作建議，協助選手釐清技巧差異、找到最適合自己的方法。謝秉諺回憶，曾因門板塗刷總是出現明顯刷痕而苦無解方，直到老師與前國手親自指導，協助他調整手勢與操作細節，才順利突破瓶頸，刷出理想效果。他除了感謝家人、朋友、學校一路支持與陪伴，也特別向桃竹苗分署團隊提供培訓資源，及食宿上給予貼心的照顧表達感謝，讓他能無後顧之憂追夢、勇奪金牌。

桃竹苗分署長賴家仁表示，技職選手的培訓不僅是成就個人成長，更關乎國家技術人才的培養，他衷心感謝所有指導老師努力投入培訓，成就選手們在第55屆全國技能競賽中的亮眼表現，也恭賀選手們成為桃竹苗分署的榮耀與台灣技能領域的中堅力量；並勉勵未獲獎的選手們，技能的養成是一場長期累積的歷程，每一次挑戰都是成長的契機，唯有持續學習與不斷精進，才能創造更多可能與突破。

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