▲賴家仁分署長(左)與銲接職類選手宋偉騏(右)一起進行決戰全國必勝金盃的啟動儀式。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

勞動力發展署桃竹苗分署表示，為迎戰即將到來的第55屆全國技能競賽，該分署10日集結今年在全國技能競賽分區賽中，大放異的工業機械、銲接、漆作裝潢、餐飲服務等52項職類桂冠、186位晉級全國賽的培訓選手，舉行誓師大會，期「決戰全國，再創佳績！」

誓師大會上，桃竹苗分署長賴家仁親自授旗，勉勵選手勇於挑戰自我、全力爭取佳績。並與銲接職類代表宋偉騏共同將象徵勝利的金沙灌入獎盃，寓意選手們將以堅定的意志邁向金牌目標，稱霸全國。

▲桃竹苗分署與苗栗農工共同培訓的冷凍空調職類選手陳星宇，將迎戰全國賽。（圖／桃竹苗分署提供）

活動特別邀請第44屆國際技能競賽冷凍空調職類國手蔡叡鴻現身分享自身參賽經歷與面對壓力的調適心法，鼓勵選手保持專注、發揮實力。非營利組織「SkillS for U」執行長黃偉翔也以「勇往高飛，超越自我」為題進行專題演講，協助選手建立積極心態與賽前心理素質，迎戰即將到來的全國賽。

▲第55屆全國技能競賽開跑，桃竹苗分署誓師出征金牌。（圖／桃竹苗分署提供）

其中，本屆全國賽苗栗農工冷凍空調職類選手陳星宇，自實習課程中發掘出對技能的興趣後，他積極投入訓練，儘管曾因技術落差及心理壓力面臨挑戰，仍憑著堅持與努力逐步成長，從第54屆中區分區賽獲得佳作，到本屆中區分區賽勇奪金牌，他以實際行動詮釋：「努力不一定馬上成功，但不努力一定無法成功」，展現青年技職選手堅毅不拔、追求卓越的精神風貌。

桃竹苗分署賴家仁分署長表示，透過技能競賽不僅能促進青年選手交流與切磋，也激發他們挑戰自我、精進技藝的熱忱；桃竹苗分署自106年至114年間，技能推廣巡迴列車已服務超過8000人次，成效卓著。