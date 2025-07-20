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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李恕權表態返台投罷免票　董事長樂團：台灣人團結保護台灣

▲▼董事長樂團，「726台北同意罷」大安文山場。（圖／記者黃國霖攝）

▲董事長樂團。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

726大罷免倒數不到1周，台灣男歌手「蚱蜢王子」李恕權今（20日）表態，726會返台投票，「因為這裡，我們有權力選擇自己的未來，表達自己的意見並受到保護。」董事長樂團主唱「阿吉」吳永吉下午在「726台北同意罷」大安文山場就笑喊要和李恕權約吃早餐，大家都是台灣一份子，有義務保護這片土地。貝斯手林大鈞也說，不管是什麼派、意識形態是什麼，「我們都是台灣人」，大家團結一致保護台灣、民主自由，大罷免、大反共！

大安文山罷團今日下午在景華公園舉辦「726台北同意罷」大安文山場。聯電創辦人、罷免藍委徐巧芯領銜人曹興誠受訪時說，近一周的護國大遶境，蠻多國外回來的海外僑胞，李恕權表態也是其中之一。

董事長樂團在表演〈向前行〉、〈眾神護台灣〉等經典歌曲前表示，跟大家一樣，是愛台灣、守護這片土地主人，「我們不是政治人物，用音樂講話。」

主唱「阿吉」吳永吉在表演串場中提到，台灣正在向前走，卻有藍白在扯後腿，大家都是台灣的一份子，有義務保護這片土地，今早在臉書看到很久沒見面的偶像李恕權表態，7月26日要回台投票，他就在臉書留言說，「老大，該約吃早餐了！」

貝斯手林大鈞也說，這次大罷免活動最令他感動的是，我們長期以來對台灣土地、民主自由努力，這次看到中華民國派跟台派站在一起，「因為我們都反共」，連鷹爸「徐柏岳」、退將于北辰和名嘴陳揮文也看不下去，代表這一票不是為了自己，而是為了孩子、下一代而投，沒剩幾天了，他也喊話大家一人拉一票。

林大鈞提到，中國人也不是什麼壞人，只是他們活在不合理制度之下，「中國人最羨慕台灣人什麼？我們的民主自由」，但台灣卻有立委去朝共，這是讓大家最受不了的，所以不管是什麼派、意識形態是什麼，「我們都是台灣人」，台灣人愛自己國家有什麼不對？大家團結一致保護台灣、民主自由，大罷免、大反共！

▲▼董事長樂團，「726台北同意罷」大安文山場。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼董事長樂團，「726台北同意罷」大安文山場。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼董事長樂團，「726台北同意罷」大安文山場。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼董事長樂團，「726台北同意罷」大安文山場。（圖／記者黃國霖攝）

據了解，今日現場約擺1千5百張紅椅，儘管開場前有些飄雨，但在約下午4點半許開場前，初估現場紅椅子已經坐滿約3/4，且有許多民眾在後方涼亭或一旁樹蔭躲雨。約在下午5時18分許，主持人簡舒培喊出現場破3千人。下午約5時40分許，現場再度飄起細雨，但人數仍未減少，簡舒培在下午6時7分許，喊出現場破6千人。

2名民進黨台北市黨團幹部也提到，跟國民黨不同，沒有派遊覽車動員，大家都是透過各自臉書或LINE等社群平台宣傳，很多人都是看到宣傳來的，也只有一瓶水，「可以渴了再加一瓶，沒有其他的」。因此大家剛入場時可能覺得「人數這麼少？」但在開始後約10分鐘，人會慢慢出現，陸續塞滿整個場域，「特色就是大家陸續進場，但活動沒有結束不會離開」，不像國民黨在時間到遊覽車要走了，但台上還沒講完就大批人離席。他們坦言，由於時間短，7月3日才定調要辦3場，要在2周內完成所有籌備和文宣品設計，非常趕，完全沒想到會這麼多人。

▲▼剛開始，快5點的人潮，「726台北同意罷」大安文山場。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼剛開始，快5點的人潮，「726台北同意罷」大安文山場。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼剛開始，快5點的人潮，「726台北同意罷」大安文山場。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼下雨後人潮，「726台北同意罷」大安文山場。（圖／記者黃國霖攝）

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