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「金牌創世代」總決賽嗨翻烏日啤酒廠！女力「DIZLIKE」樂團奪百萬代言合約

▲▼台啤,金牌,啤酒,金牌創世代,樂團,董事長樂團,馬念先,Tizzy Bac,傷心欲絕,亂彈阿翔。（圖／翻攝自影片）

▲台啤舉辦的第三屆「金牌創世代」原創音樂徵選活動，於11/9週六在台中烏日啤酒廠順利落幕。（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

由「台灣啤酒」舉辦的第三屆「金牌創世代」原創音樂徵選活動，總決賽已於11/9（六）在台中烏日啤酒廠圓滿落幕，當天台下擠滿樂迷，一邊喝著台啤、一邊聽著晉級10強的樂團表演，從白天到晚上，氣氛嗨到不行！而比賽最終由四位活潑可愛的女生組成的樂團「DIZLIKE」摘下最大獎「最佳主題曲創作獎」，也成功拿下百萬代言合約，讓她們站上舞台領獎時興奮得笑到合不攏嘴。台灣菸酒公司董事長湯期安頒獎時表示，「台啤一直以來不論是在音樂祭、演唱會跟創作上，都非常支持台灣原創音樂，希望未來所有人也能以『不分你我、不留一手』的精神，一起支持台灣原創音樂、支持台灣啤酒」！

▲▼台啤,金牌,啤酒,金牌創世代,樂團,董事長樂團,馬念先,Tizzy Bac,傷心欲絕,亂彈阿翔。（圖／翻攝自影片）

▲▼台啤,金牌,啤酒,金牌創世代,樂團,董事長樂團,馬念先,Tizzy Bac,傷心欲絕,亂彈阿翔。（圖／翻攝自影片）

▲▼台啤,金牌,啤酒,金牌創世代,樂團,董事長樂團,馬念先,Tizzy Bac,傷心欲絕,亂彈阿翔。（圖／翻攝自影片）

▲2024金牌創世代的百萬代言合約由樂團「DIZLIKE」拿下，台灣菸酒公司董事長湯期安（右）希望民眾能和台灣啤酒一起繼續支持台灣原創音樂。

第三屆「2024金牌創世代」音樂大賽經過一番激烈角逐，最終10強參賽者個個來勢洶洶，從流行到搖滾，每個樂團都拿出自己最拿手的作品，雖然其中一組因故缺席，但剩下的九組包含鯊魚煙囪、Mace’pa&Lalan樂團、無幸所得NON LUCK OF MINE、辣鄰居Hot Hot Neighbros、失望人生Despair Life、PALLAS-帕拉斯、混亂之島、DIZLIKE、應聲倒地，都在限時20分鐘內演出特別為金牌創世代創作的主題曲以及一首樂團原創作品，觀眾也熱情地投入每個樂團用音符建構的音樂世界中，活力滿滿。總決賽現場台啤還以優惠價提供了超多種類的啤酒，加上一旁設有小巧市集，有美食可以補充能量、有遊戲體驗，整場比賽等同大型音樂祭現場，好聽好吃又好玩。

▲▼台啤,金牌,啤酒,金牌創世代,樂團,董事長樂團,馬念先,Tizzy Bac,傷心欲絕,亂彈阿翔。（圖／翻攝自影片）

▲2024金牌創世代總決賽現場設有台啤攤位，以超狂折扣價提供民眾多種口味的啤酒，讓人可以邊喝邊享受音樂。

從白天唱到黑夜，金牌創世代總決賽評審團「董事長樂團」主唱吉董、亂彈阿翔、馬念先、Tizzy Bac主唱陳惠婷、傷心欲絕吉他手官靖剛，五個人也經歷一整天的努力評選，加上觀眾網路投票，最終結果出爐，由樂團「PALLAS-帕拉斯」奪得「最佳人氣獎」，尤其是網友人氣部分遙遙領先，吉董笑說自己也有上網投票，大讚四位男孩的視覺表現，「這些年輕人真的未來無限，主唱帥到可以去演偶像劇了！」抱回10萬元獎金實至名歸。

▲▼台啤,金牌,啤酒,金牌創世代,樂團,董事長樂團,馬念先,Tizzy Bac,傷心欲絕,亂彈阿翔。（圖／翻攝自影片）

▲▼台啤,金牌,啤酒,金牌創世代,樂團,董事長樂團,馬念先,Tizzy Bac,傷心欲絕,亂彈阿翔。（圖／翻攝自影片）

▲2024金牌創世代「最佳人氣獎」得主為樂團「PALLAS-帕拉斯」。

台中市政府觀光旅遊局副局長陳育正則頒發「最佳創意獎」給樂團「失望人生Despair Life」，樂團以台語唱出社畜們無奈心情；另一首歌曲則唱出了尋愛悲喜，牽動台下觀眾的心，也獲得10萬元獎金。陳育正副局長對於這場音樂盛會的年輕氣氛讚不絕口，並希望未來可以繼續辦在台中，讓更多年輕人參與。

▲▼台啤,金牌,啤酒,金牌創世代,樂團,董事長樂團,馬念先,Tizzy Bac,傷心欲絕,亂彈阿翔。（圖／翻攝自影片）

▲▼台啤,金牌,啤酒,金牌創世代,樂團,董事長樂團,馬念先,Tizzy Bac,傷心欲絕,亂彈阿翔。（圖／翻攝自影片）

▲樂團「失望人生Despair Life」奪得2024金牌創世代「最佳創意獎」。

「辣鄰居Hot Hot Neighbros」榮獲「最佳表演獎」，不枉費團員一路開車又搭高鐵，從台北殺到台中一路瘋狂趕時間，只為了能及時參賽，四位團員在台上搞怪拍照慶祝，場面非常逗趣，立委何欣純頒獎時，也大讚他們的搖滾精神和創作自由。

▲▼台啤,金牌,啤酒,金牌創世代,樂團,董事長樂團,馬念先,Tizzy Bac,傷心欲絕,亂彈阿翔。（圖／翻攝自影片）

▲▼台啤,金牌,啤酒,金牌創世代,樂團,董事長樂團,馬念先,Tizzy Bac,傷心欲絕,亂彈阿翔。（圖／翻攝自影片）

▲2024金牌創世代「最佳表演獎」得獎樂團是「辣鄰居Hot Hot Neighbros」。

第三屆「2024金牌創世代」整場活動除了可以聽見台灣在地樂團的原創音樂，還安排了包括「怕胖團」、「庸俗救星」、「無妄合作社」、「馬念先」等人氣卡司帶來迷人表演，還有去年最大獎得主、今年的金牌新星代言人「Sonnie桑尼」也來助力演出，主唱文劭開心地分享在表演前已經喝了好幾罐台啤，還幽默地建議參賽者放鬆心情，把舞台當成自己的地盤，才更能享受表演的樂趣。

▲▼台啤,金牌,啤酒,金牌創世代,樂團,董事長樂團,馬念先,Tizzy Bac,傷心欲絕,亂彈阿翔。（圖／翻攝自影片）

▲2024金牌創世代邀請去年最大獎得主樂團「Sonnie桑尼」回娘家演出。

最後，評審團也分享了他們對這些參賽樂團的看法，吉董鼓勵每個樂團要堅持下去，就像他們當年也是一路不放棄，最終站上金曲獎領獎台。亂彈阿翔則提醒樂團要找出自我的風格、真實表達情感，才能打動人心。馬念先強調樂團之間的默契和配合度的重要性高於個人炫技，並建議在創作中多嘗試不同角度，讓音樂更加豐富、也能增進自己創作經歷。而Tizzy Bac主唱陳惠婷則鼓勵參賽者精進細節，例如打磨編曲結構、歌詞等，才能讓音樂唱進更多人心底。傷心欲絕吉他手官靖剛更是直接喊出「好爽」，直言現場表演的氛圍非常棒，感謝樂團們為這場賽事帶來如此多元的音樂風景，期許所有樂團「比賽是一時的、玩音樂是一輩子的」。

▲▼台啤,金牌,啤酒,金牌創世代,樂團,董事長樂團,馬念先,Tizzy Bac,傷心欲絕,亂彈阿翔。（圖／翻攝自影片）

▲2024金牌創世代總決賽評審團包含(由右至左)「董事長樂團」主唱吉董、Tizzy Bac主唱陳惠婷、馬念先。

▲▼台啤,金牌,啤酒,金牌創世代,樂團,董事長樂團,馬念先,Tizzy Bac,傷心欲絕,亂彈阿翔。（圖／翻攝自影片）

▲▼2024金牌創世代總決賽評審團還邀請了亂彈阿翔（上圖）以及「傷心欲絕」吉他手官靖剛（下圖）。

▲▼台啤,金牌,啤酒,金牌創世代,樂團,董事長樂團,馬念先,Tizzy Bac,傷心欲絕,亂彈阿翔。（圖／翻攝自影片）

台灣啤酒不僅在產品製程上落實 ESG 理念、強調永續發展，也透過實際行動全力支持原創音樂。2024金牌創世代總決賽這場音樂盛宴，在觀眾熱情的歡呼中畫下完美句點，台灣啤酒相信每一個夢想都應該被支持，期待未來與在地音樂創作者的攜手合作，為夢想、為音樂、為在地創作者乾杯！

【2024金牌創世代 原創音樂徵選】
官方帳號｜https://reurl.cc/OM0Ev7
官方網站｜https://reurl.cc/aqvEb4
主辦單位｜台灣啤酒
指導單位｜台中市政府觀光旅遊局
協辦單位｜PIPE Live Music、StreetVoice 街聲
 

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