綠議員：解放軍昔在台灣經營黑幫　罷免期間幫派滋事顯已非個案

▲罷免團體力促726投同意罷免。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨新北市議員林秉宥20日表示，中共解放軍有一個局負責經營台灣的黑幫，而這單位有許多掩護，包括智庫、民間團體、旅行社、投資公司等。他指出，近期罷免活動期間，有許多幫派分子主動出擊滋事，顯然已非個案，搭配國內大量出現不明仿造槍枝事件，政府現有的思維與態度，恐怕已經無法應付接下來的可能逐漸升高的衝突。

林秉宥表示，中國解放軍在四大總部時期，總政治部下就有一個局負責經營台灣的黑幫，目的就是在戰爭時能夠有第五縱隊作為內應，配合解放軍行動。

林秉宥指出，這個單位，有許多的掩護，包含智庫，民間團體，旅行社，投資公司等等，在民進黨執政前，幾乎天天在台北的高檔酒店開包廂，招待台灣的幫派，不僅是單純的聯絡感情，甚至協助黑錢進中國投資，製造兩岸地下匯兌影響政治，投入資金影響地下賭盤，都已經行之有年。

林秉宥表示，近期罷免活動期間，有許多幫派分子主動出擊滋事，顯然已非個案，搭配國內大量出現不明仿造槍枝事件，政府現有的思維與態度，恐怕已經無法應付接下來可能逐漸升高的衝突。

林秉宥說，台灣有部分幫派與中國政府過從甚密並非秘密，他們也很懂得對警方示弱，讓警方以為他們能掌握情勢，但實際上他們又比一般百姓更了解如何施予暴力、製造恐怖。

因此，林秉宥認為，這導致在一場不對稱的衝突中，人民會落入陷阱，這就是台灣香港化的前兆，如果警方還在用傳統「雙方互毆各打五十大板」的套路來偵辦，會讓施暴者更確信其暴力作為的代價可控，範圍的擴大，頻率的上升，由中共指揮製造台灣內部的治安混亂，將是可預見的未來。

▲國民黨積極因應，宣傳726「不同意罷免」立場。（資料照／記者林敬旻攝）