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LINE「相簿新功能」上線了！　官方宣布：用戶陸續開放

新功能！LINE相簿也能用表情回應了　分批逐步上線

▲LINE將有新功能。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

文／CTWANT

知名通訊軟體LINE繼聊天室「表情回應」新功能上線後，近日又宣布將新功能延伸至相簿。這項新功能將陸續開放給用戶使用，讓用戶能直接對相簿內的照片進行表情回應。未來不論是想要表達對特定照片的回應，或是想要與LINE好友有更多互動，都可以透過新功能完成。

根據LINE官方說明，自2025年7月14日開始，相簿內將推出可對上傳項目表達各種心情的回應功能，並陸續開放給所有用戶使用。整體操作方式預計與訊息表情回應類似，讓用戶可針對單一照片進行心情回應。

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LINE官方特別強調，新功能採分批上線，在全面開放所有用戶使用前，若已能使用此功能的好友在相簿中留下回應，尚未支援此功能的用戶仍可能會收到回應通知，但實際點選回應通知並前往相簿頁面時，是無法查看該回應內容。

LINE沒有具體透露，哪些用戶能夠優先使用，以及全面上線的時程，僅強調會儘早讓所有用戶都能使用此功能。

今年5月底LINE將「聊天室表情符號」功能升級改版，除了名稱更新為「表情回應」，並開放所有「表情貼」都能在此使用。 只要在聊天室「長按」一則訊息、貼圖、圖片、影片等，就可以開始選擇表情。點選表情後，對方不會收到通知。 

「表情回應」可在1對1聊天室、多人聊天室，及群組聊天室使用，適用版本為LINE v.15.5.0（含）以上版本，也陸續支援LINE電腦版。 

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