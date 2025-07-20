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水逆「錢來了」！　3星座、3生肖偏財旺

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲生肖蛇者有冷門偏財運加持。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

水逆偏財運旺！塔羅牌老師艾菲爾分享，天秤座、雙魚座、金牛座以及生肖屬「兔、蛇、馬」有意外進帳。

艾菲爾老師在臉書說，水星在7月18日正式逆行於獅子座，表面上看似帶來溝通失誤、科技干擾，但其實在某些領域也悄悄啟動轉運開關；尤其是偏財運方面，這些星座與生肖反而因水逆的「出錯」，意外獲得金錢紅利、補助、退稅，甚至被遺忘的舊帳突然回收，或不經意間被轉帳入帳。

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天秤座：轉帳驚喜，遲來的紅包

水逆期間，天秤座反而能從過去的合作關係中受惠，有可能是之前未兌現的獎金、延遲的款項突然入帳，甚至某些朋友、前同事「想到你了」，補上當初的欠款或禮金。

這種意外偏財不一定金額龐大，但來得出其不意，像是一份宇宙的補償與感謝。建議近期多留意自己的帳戶通知，也可以主動清查過去應收款項，或許還能挖出一筆被遺忘的小財富。

雙魚座：數位回饋，補助金進帳

對雙魚座來說，這段期間與網路、平台有關的活動容易中獎或收到現金回饋，例如信用卡延遲入帳的點數換現金、平台補助金、退稅、購物折讓突然進帳等等。某些被你忽略的信用回饋、會員獎勵，也可能因水逆期間資料重整而重新出現。

建議雙魚近期定期檢查電子信箱、購物APP通知，也可主動詢問客服是否有帳務異動或補發，別錯過任何一分從天而降的小驚喜。

金牛座：財務回補，過期返還金

金牛座近期偏財運強在「過期未失效」的回補，可能是某筆被你認為已經沒希望收回的錢，突然在水逆期間有了解決契機，例如保險理賠撥款、補助金補發，甚至某位親友還錢還上門。

不少金牛還會意外發現多出一筆積點可兌現，或過去沒兌換的獎勵突然生效。記得仔細翻翻舊帳單、保單、電子郵件和信用卡帳單，會有驚喜出現。

生肖兔：帳號突動，轉帳來自天外

生肖兔者在這波水逆中意外收穫不少，尤其與遠方、舊交、外地金流有關的金錢最有機會進帳，可能是某筆國際交易的退款、匯率變動帶來的收益，甚至某位你幾乎快忘了的舊友、遠親突然轉帳表達心意。

不管金額大小，這都象徵著宇宙在替你補回曾經不平衡的付出。建議近期主動清查通訊軟體與銀行通知，也可思考如何將這份小財善用，開啟新的理財方向。

生肖蛇：發票開運，冷門中獎機會高

這段期間生肖蛇者有冷門偏財運加持，像是遺忘的發票中獎、參加問卷抽獎得獎，或是社群平台贈品抽中高價物品等，都在可能名單中。

過去你可能參加但沒抱太大期望的活動，這次竟意外得手，甚至會發現朋友幫你報名、你卻得獎了，這些都不屬於「努力得來」，卻能讓你會心一笑的小收穫。建議近期保持好奇心與行動力，多參與輕鬆抽獎活動，天降之財可期。

生肖馬：職場補償，工作外的驚喜金

生肖馬者的偏財並非來自投資或買賣，而是職場上的額外補償，例如之前沒請完的補助突然可以兌現、老闆因疏忽補發獎金，或出差加班費意外回補。

這種帶點「誤打誤撞」的回饋，會讓你在覺得自己被壓榨太久後，重新獲得一點「正義」。建議近期主動與財務單位確認自己的出勤、補貼或獎金紀錄，不僅討回該有的，也可能意外被加碼。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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