4星座翻身！　下半年擺脫不順

▲4星座下半年要翻身了。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

即將邁入7月，也代表2025年過完一半。塔羅牌老師艾菲爾分享，雙魚座、處女座、金牛座、雙子座急起直追，下半年擺脫不順。

雙魚座：轉運來臨，重拾信心

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對雙魚座的朋友而言，下半年將是你們擺脫過去低迷、重拾信心的關鍵時期。上半年可能經歷的困惑、迷惘或情緒上的起伏，將會逐漸撥雲見日。這股轉運的能量將首先體現在你們的內心，讓你們從過往的陰影中走出來，對未來重新充滿希望。

你們會開始感覺到思路清晰，靈感湧現，對於之前感到棘手的問題也能找到解決之道。無論是感情、事業或財務方面，都將迎來新的機會，只要你們願意勇敢抓住，並相信自己的直覺，就能逐步累積成功，找回屬於你們的自信與光采。

處女座：苦盡甘來，收穫可期

處女座的朋友將在下半年，迎來「苦盡甘來」的甜蜜階段。過去你們可能為了一些細節而焦慮，或是為了追求完美而付出超乎常人的努力，甚至感到有些疲憊。然而，這些所有付出都將在下半年開始，轉化為實質的收穫。

你們的辛勤耕耘將被看見，無論是在工作上得到肯定、晉升加薪，或是在學業、健康等方面都將看到顯著進步。這是一個讓你們感到踏實和滿足的時期，過去的壓力和挑戰，都將成為現在豐盛果實的養分，請放心享受這份遲來的甘甜，因為這是你們應得的回報。

金牛座：穩中帶升，好運加持

金牛座朋友在下半年將迎來穩健的運勢提升，並獲得更多的好運加持。你們向來務實且有耐心，上半年可能經歷的緩慢進展或些許停滯，將在下半年加速推進。這股穩中帶升的能量將體現在各個方面，財務狀況將更加穩固，可能會有意想不到的收入來源。

感情關係會趨於穩定和諧，事業發展也會循序漸進向上攀升，你們的堅持和努力將會被宇宙看見，並以各種形式的好運回報你們。請繼續保持你們的耐心和毅力，因為付出終將得到豐厚的回報，讓生活各方面都更加順利。

雙子座：貴人相助，突破困境

雙子座朋友在下半年將迎來貴人相助的機會，幫助突破上半年的困境。你們天性聰明伶俐，交友廣闊，這份特質將在下半年發揮關鍵作用。當你們遇到挑戰或瓶頸時，很可能會遇到賞識你們才能、願意伸出援手的貴人，他們可能是同事、長輩、朋友，甚至是一個素未謀面卻能提供關鍵資訊的人。

這些貴人將為你們指點迷津，提供資源或機會，讓事業、學習或個人發展得以豁然開朗。請積極拓展人際關係，保持開放的心態，因為這些貴人出現，將是你們擺脫不順、迎向成功的關鍵推手。

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