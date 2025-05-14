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天蠍滿月、水冥四分！　4星座內耗爆表

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲艾菲爾老師說，巨蟹座壓力來自「情緒過度共感」。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾提醒，近期天蠍座滿月結合水星、冥王星的四分相位，強烈挑動情緒深層波動與思想過勞的風險，天蠍座、雙子座、摩羯座、巨蟹座內耗爆表！需要對抗失眠、焦慮。

天蠍座：壓力來自「控制感消失」

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當天蠍滿月照進自己的命宮，對你來說無疑是情緒高漲期，你希望掌握一切，情緒卻翻湧不止。尤其工作進度被干擾、人際界線模糊，讓你覺得「局勢失控」，導致大腦夜晚無法關機，陷入深度焦慮與壓力型失眠。

焦慮來源多半來自於「預期未達標」，或「對方的態度不如預期」，你會反覆思考對話細節、自責或猜忌。

建議排解：透過情緒日記或冥想書寫，讓潛意識的憤怒與恐懼被安置，記得減少高強度工作時間，讓生活步調柔軟一些才會安睡。

雙子座：壓力來自「選擇太多、難以決策」

水星與冥王星的四分相直指你的主星，思緒過度擴張，無法聚焦，導致焦慮上升。你可能在職場選擇、人際交友、甚至感情決策上「想太多」，陷入無限預設與模擬，晚上反而難以入睡，腦袋停不下來。

焦慮來源在於「怕錯過、怕選錯」，害怕結果不好，導致遲遲不敢做決定。

建議排解：建立每日三件小事的To-Do List，只處理「當下能解決的事」，透過簡化生活、縮小焦點降低焦慮來源。睡前可聽舒壓音樂或白噪音，幫助入眠。

摩羯座：壓力來自「過度責任感」

滿月照亮你的人際與職場壓力宮位，加上水冥衝突挑戰你的工作神經，會覺得所有事都得靠自己扛，對於團隊沒效率、進度延遲會特別在意。甚至會在夜裡反覆想著工作的事，導致責任型失眠。

焦慮來源在於「不想讓人失望」、「必須達到完美」，這份堅持其實正在榨乾你的能量。

建議排解：每天練習「停下來」的練習，可在睡前做3分鐘靜坐或深呼吸，強迫自己抽離工作思維，也可試試芳療（如薰衣草精油）讓緊繃神經放鬆。

巨蟹座：壓力來自「情緒過度共感」

天蠍滿月觸動你對家的牽掛與情感的敏感點，近期你可能太容易感受到他人的情緒，家人壓力、伴侶不開心、朋友的煩惱，你都默默扛起來。這份共感讓你夜裡情緒塞車，無法卸載情緒，導致淺眠或醒來後仍累。

焦慮來源多半與親密關係的安全感與情緒勒索有關，你想照顧所有人，卻常常忽略自己。

建議排解：學會情緒切割的練習，每天留30分鐘給自己放空或做喜歡的事。晚上可使用溫熱的泡腳或按摩方式幫助放鬆，讓身體與情緒逐漸沉靜。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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