「最美檢察官」不幹了！　揭人生新篇章：其實非常留戀不捨

▲最美檢察官樂樂走向人生新篇章。（圖／翻攝自Facebook／樂樂檢察官）



記者張靖榕／綜合報導

因女裝形象而在網路爆紅、被譽為「最美檢察官」的陳漢章，19日正式宣布將於今年8月底卸下檢察官職務，結束長達12年的司法生涯，未來將與多位志同道合的前檢察官與法官共組律師事務所，展開全新職涯篇章。他表示，卸任後大家可改稱他「樂樂律師」、「樂姐」或「樂樂」。

陳漢章今日透過社群媒體證實媒體報導內容，表示即將轉換跑道擔任律師，並透露，「我們一次搜集了5位前檢察官、法官，將提供全方位的服務，也希望嘗試更多法律以外的業務，拓展眼界。」新事務所預計於9月初開幕，屆時將舉行小型溫馨的記者會，並邀請媒體朋友蒞臨新辦公室「好好聊聊」。

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談及辭職原因，陳漢章坦言，並非因遇到挫折或為了多賺錢，而是想在有限的生命裡多嘗試不同可能，同時完成與大學兄弟們的共同夢想，以及一個「擁有美美辦公室」的小願望。他笑說，「樂檢的稱呼就要下台一鞠躬了，12年的檢察官生涯暫時告一段落。」

對於卸下檢察官身分，陳漢章也流露不捨之情，「其實我對於檢察官一職是非常的留戀不捨的，如此自由度高、有權力、有地位又受國家保護，要不是一個人在這世界上的時間有限，我可能會一直做到我不想做為止」不過他也強調，「人生苦短，如果有能力，我想多多嘗試，不枉此生。」

陳漢章過去以專業形象與風格並存的社群經營吸引眾多粉絲，近年更以公開女裝造型突破司法體系傳統印象，成為少見的話題性司法官。此次離開體制、投身律師職業，不僅是個人轉變，也受到外界高度關注。