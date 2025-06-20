最美檢察官快變「前樂檢」　新辦公室裝潢中！妻正忙面試

▲樂檢被封最美檢察官（圖／翻攝自Facebook／樂樂檢察官）

記者曾筠淇／綜合報導

新北地檢署檢察官「樂檢」陳漢章被封為「最美檢察官」，常在社群平台分享近況。前陣子傳出他遞交辭呈的消息，讓外界相當關心他的後續動態，日前太太雪兒就貼出「樂檢辦公室」的裝潢照片，還說以後不能叫樂檢了，要叫「前樂檢」。

先前傳出樂檢遞交辭呈的消息，而他本人則在IG的介紹部分寫下，「25年9月前仍職業要求無法配合任何商業合作，25年9月以後邀約、演講邀約請使用mail聯繫」。

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太太雪兒日前則在IG上貼出一張照片，透露樂檢辦公室正在裝潢中，但以後不能叫樂檢，要叫「前樂檢」，雖然稱呼改得有點隨便，但龜毛講究的樂檢對於自己的辦公室一點都不隨便。

雪兒也分享，因為過去沒有裝潢過辦公室，所以這才知道原來消防裝修也是一大筆開支，大家看到報價單時，都嚇了一跳，但畢竟法規和安全這種事情也沒得商量。另外，她最近也忙著面試工作夥伴，覺得對生活有期待、有計畫，並且能按部就班的進行，是一件很開心的事情。

貼文曝光後，就有網友好奇，如果想要應徵的話，可以透過什麼方式呢？雪兒回覆，「可以把履歷寄給我」，而他們目前的需求是「法律系佳」，但如果有其他特質剛好符合他們所需，「也可以參考一下」。