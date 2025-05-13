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「最美檢察官」被酸：還是像男人　他高情商18字回嗆

▲▼樂樂檢察官陳漢章。（圖／翻攝臉書／樂樂檢察官）

▲樂樂檢察官陳漢章。（圖／翻攝臉書／樂樂檢察官，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

「最美檢察官」陳漢章（樂檢）因女裝扮相爆紅，近日分享母親節與家人聚餐的趣事。面對酸民的留言，他也高EQ的回應。

陳漢章在臉書粉專發文表示，席間一位長者上前打招呼，指著他和太太問：「這兩位是你女兒嗎？長得好像喔！」面對這突如其來的誤認場面，他坦言爸爸雖然接受自己的女裝扮相，但仍無法在人前直接稱呼他為「女兒」，而他也不好意思直接說自己是「兒子」，擔心爸爸會感到尷尬。

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▲▼樂樂檢察官陳漢章。（圖／翻攝臉書／樂樂檢察官） 

場面瞬間凍結了三秒後，他機智地回答：「對啊，我是他的小孩。」但長者接著繼續認人，卻全都認錯，讓陳漢章笑稱：「提醒大家，在公共場合還是不要亂認人比較好。」

陳漢章解釋，他並未對長者感到冒犯，反而覺得整件事非常有趣，甚至被叫「女兒」令他感到開心。他同時表示，自己對爸爸及長者感到抱歉，並不希望因為自己的特殊扮相讓他們困擾。

此趣事曝光後，網友紛紛留言支持：「爸爸真的很棒，願意陪你一起用餐」、「美得讓人認錯也是一種讚美」、「只要家人認同，自己開心最重要」。然而，也有少數酸民留言：「看起來還是像男人」，對此陳漢章以高EQ回應「那也請妳貼上您的照片讓我指教、學習一下」，展現幽默與智慧。

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