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澤倫斯基：已向俄國提議下周展開新和平談判

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基19日表示，基輔方面已向莫斯科當局提議於下周舉行新一輪和平談判，並強調希望加快停火磋商進程，以終止延宕超過三年的俄烏戰爭。

路透社報導，烏俄雙方過去5個月內曾在土耳其伊斯坦堡舉行兩輪會談，期間就交換戰俘達成共識，惟在終結戰爭方面並未取得具體進展。

澤倫斯基於當日晚間對全國發表談話時表示，「應盡一切努力實現停火。俄方不應再迴避做出決定。」他指出，曾在前兩輪伊斯坦堡會談中擔任烏克蘭首席談判代表的烏梅洛夫（Rustem Umerov），已代表基輔政府正式向俄方發出邀請，希望於下周展開新一輪協商。不過澤倫斯基並未透露具體日期、地點或相關細節。

烏梅洛夫為前任國防部長，於上周獲任命為烏克蘭國家安全與國防事務委員會（National Security and Defence Council）主席。根據總統府說法，他的新任務重點即為推動停火與外交解決方案的進程。

儘管俄方目前尚未對此提議表態，基輔方面顯示出強烈意願在近期重啟談判，藉由政治途徑為戰爭尋求出口。外界仍關注克里姆林宮是否願意配合並恢復實質對話。

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