俄士兵「瓶裝水遭下毒」4人全身抽搐死亡！　生前痛苦倒地畫面曝

▲俄羅斯士兵喝下有毒飲用水，痛苦倒地。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

俄軍多名士兵在烏東戰線作戰時，疑似「瓶裝水遭下毒」，最終導致至少4人死亡。在流出的影片中可以看到，多名士兵在飲用水後倒地翻滾，痛苦呻吟，軍方醫護人員則在旁協助搶救。根據初步調查，問題瓶裝水是以人道物資名義配送到前線，至於是哪個環節出現問題，仍待釐清。

根據《每日郵報》報導，該起前線中毒死亡事件發生於烏克蘭東部頓涅茨克州，有多名士兵喝下被下毒的瓶裝水後，痛苦地扭動著身體，而一旁的軍醫則是努力協助這些倒地的士兵。

從流出的影片中可以看到多人痛苦抽搐倒地，一旁則有人驚呼，「他狀況非常差！」。隨後又有人詢問倒地的士兵，「你是不是在路上喝了水？」但中毒士兵已經無法回答，狀況十分嚴重。

▲出問題的瓶裝水樣式曝光。（圖／翻攝自X）



根據初步調查，事件發生在烏東頓涅茨克地區的潘特列蒙尼夫卡，而疑似被下毒的瓶裝水則是來自被俄羅斯佔領的克里米亞辛菲羅波爾，瓶裝水上貼著「我們的水」（Our Water）的標誌，是以人道物資名義被運送至前線。

俄國軍方目前已對這起事件展開調查，並透過多個軍事通訊頻道向部隊發出警告，要求士兵提高警覺，避免在酷暑之下隨意飲用來路不明的水。親克里姆林宮的媒體Tsargrad指出，「必須徹查這批水的供應來源、如何流入前線、又是誰動了手腳。」並強調無論真相為何，士兵都該對所有飲用水提高警惕。

俄方目前懷疑整起事件是烏克蘭謀劃的破壞行動，不過尚未有明確證據支持這項說法。烏方消息人士則反駁，不排除是部分俄軍藉由「中毒說法」掩蓋軍中藥物濫用與毒品問題，是否真有下毒仍有待釐清。