速食店員工「對漢堡吐口水」畫面曝光　俄人氣炸：讓麥當勞回歸

▲員工吐口水在給客人的漢堡裡。（圖／翻攝X）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯模仿連鎖速食業者麥當勞的店家Tasty Dot近日發生員工朝漢堡吐口水的事件，員工當時先和客人發生激烈爭吵，結果在製作漢堡期間，先是環顧四周確認無人關注，並朝漢堡肉餅吐口水，接著出餐。

Вкусно — и точка pic.twitter.com/NMuiNQ8z9h — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) July 14, 2025

太陽報報導，事發於14日，員工倪基塔（Nikita）當時正在製作2份四盎司牛肉堡，由於員工先前與客人發生過爭執，在場客人決定拍攝他製作漢堡的過程，沒想到把他報復的過程全都記錄下來。

畫面顯示，倪基塔確認四周無人關注之後，微微彎腰並把漢堡拿起，接著把口水吐在肉餅上，還用手把口水塗抹開來，接著才放上另外一片肉餅、起司片與麵包，隨後裝袋放進盒中出餐。

整起事件引發俄羅斯社群媒體的批評聲浪，並對店家衛生標準感到擔憂。已知事發後，倪基塔立即遭到開除。只不過影片在網路瘋傳後，倪基塔公開為自身行為辯護，「他們某些人對我大吼大叫，辱罵我，還命令我快一點，威脅要下車揍我」。

在2022年爆發俄烏戰爭之後，麥當勞正式退出俄羅斯市場，由Tasty Dot接管俄羅斯境內所有麥當勞分店。一名憤怒的網友說，「讓麥當勞回歸吧。至少他們沒有提供帶有DNA配料的漢堡」。