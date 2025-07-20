　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2025桃園社會企業創業競賽暨第十屆尤努斯獎頒獎　展現社會創新能量

▲2025桃園社會企業創業競賽暨第十屆尤努斯獎頒獎

▲2025桃園社會企業創業競賽暨第十屆尤努斯獎頒獎。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園社會企業創業競賽暨第十屆尤努斯獎決賽頒獎典禮，19日於青年局舉行。市長張善政表示，今年桃園社會企業創業競賽吸引逾百組團隊報名參賽，經初選與系列專業課程培訓後，共有40組團隊進入決賽；其中社會企業組由「台灣生物循環科技公司」獲得冠軍，社會影響力組則由「女王的呼召」團隊奪冠。

張善政肯定在場所有入圍團隊，在競賽中發揮潛能，展現社會企業解決公共議題的潛力與能量，也期勉成員持續拓展更多可能，發揮社會影響力。張市長提到，在社會企業概念尚未普及的年代，自己曾應朋友邀請投資一家以公益為核心的公司，多年來該公司持續穩定運營，令人深刻體認到社企價值所在。

▲2025桃園社會企業創業競賽暨第十屆尤努斯獎頒獎

中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心主任沈建文表示，市府今（114）年特別將競賽分為「社會企業組」與「社會影響力組」，並導入國際影響力評估標準，引導創業者從社會影響力的角度規劃與衡量行動。本次參賽團隊關注議題涵蓋心理健康、多元族群及環境保育等，顯示桃園社會創新能量多元而豐沛。

臺中教育大學管理學院社會企業中心執行長柯勇全表示，桃園社會企業創業競賽「社會影響力組」評審重視是否依循國際制度，以及落實公平透明的社會影響力揭露，與公共治理追求的「透明施政」高度契合。他勉勵所有團隊持續朝向誠信揭露與實質影響邁進，為臺灣社會帶來更深層、長遠的改變。

市府青年局局長候佳齡指出，本屆競賽除了延續「社會企業組」深度培力機制，並首次增設「社會影響力組」，廣邀非營利組織、企業ESG專案與大學USR計畫參與，擴大社會創新參與面向。參賽團隊也透過商業模式設計、影響力衡量及公開提案，強化專案透明度與永續發展基礎，充分展現以創業實踐社會價值的決心。

青年局進一步指出，桃園是亞洲率先導入「人與地球優先（People and Planet First）」認證的城市，市府將輔導其中5個團隊取得國際認證，迎接年底在臺舉辦的「社會企業世界論壇（SEWF）」，展現桃園社會創新能量與青年創業潛力。包括市議員舒翠玲、市府青年局長侯佳齡、社會企業中心執行長黃妙兒、中央大學管理學院院長葉錦徽、亞洲影響力衡量與管理研究總中心主任沈建文、臺中教育大學管理學院社會企業中心執行長柯勇全、東海大學行政管理暨政策學系助理教授劉凱琳、前天下文化遠見行銷部總經理林芳燕等均一同出席。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
563 2 9136 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
越南下龍灣翻船「34人罹難」！現場搜救畫面曝光
台中造勢晚會意外！男吃便當嗆到死亡
全球首見！大陸機器人快沒電「自己換電池」　工作24小時不間斷
撞死乳癌名醫　肇事駕駛5萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園藍白大團結　賴香伶二度為呂玉玲站台反罷

林繼生新書《青春熱映中》　勉勵學子贏得人生奧斯卡

防制人口販運從教育扎根！　桃園市警局邀全台學子以畫筆發聲

2025桃園社會企業創業競賽暨第十屆尤努斯獎頒獎　展現社會創新能量

快訊／台中造勢晚會傳意外！86歲翁疑吃便當嗆到送醫不治

盧秀燕大雨中激情催票！「3主題」要大家蓋下不同意

把握催票黃金周！　萬美玲聯手民眾黨小草+反罷女力出擊

韓國瑜旁開玩笑？型男立委遭列罷免喊「我有殺人放火、選總統嗎」

台電嘉義區民生用電全復電！　36萬戶穩定供電

719中台灣反罷免造勢遇大雨　盧秀燕提前大進場…群眾情緒沸騰

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

【命喪車輪！】總統官邸旁死亡車禍！　乳癌權威醫師北上開會被公車輾亡

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

周台英認找無執照學長抽血　談初心是讓女足隊員進步

【國道驚魂】遊覽車猛撞施工員！　擋風玻璃全碎40名旅客嚇傻

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

【以為有狗在裡面‍】萌娃見路人推車頻上前檢查XD

【終於道歉了】#女足抽血案 台師大校長吳正己 率教練周台英鞠躬道歉

公車撞死乳癌權威名醫　他小跑步來不及！捲進車底畫面曝

桃園藍白大團結　賴香伶二度為呂玉玲站台反罷

林繼生新書《青春熱映中》　勉勵學子贏得人生奧斯卡

防制人口販運從教育扎根！　桃園市警局邀全台學子以畫筆發聲

2025桃園社會企業創業競賽暨第十屆尤努斯獎頒獎　展現社會創新能量

快訊／台中造勢晚會傳意外！86歲翁疑吃便當嗆到送醫不治

盧秀燕大雨中激情催票！「3主題」要大家蓋下不同意

把握催票黃金周！　萬美玲聯手民眾黨小草+反罷女力出擊

韓國瑜旁開玩笑？型男立委遭列罷免喊「我有殺人放火、選總統嗎」

台電嘉義區民生用電全復電！　36萬戶穩定供電

719中台灣反罷免造勢遇大雨　盧秀燕提前大進場…群眾情緒沸騰

快訊／黃映瑄惜敗南韓連2屆摘銀　跆拳道世大運第3面獎牌入袋

台灣仙女力壓日韓強敵　世大運韻律體操團體3球2環奪銅

「最美重機女騎士」車禍死亡！享年35歲　一百多位車友哭爆

柯文哲羈押禁見逾10個月　民眾黨主席身份最後開會畫面曝光

台中西屯驚傳路樹倒塌！女騎士遭壓「人車卡樹下」　警消2小時搶通

直飛法式山城！「桃園-大叻」包機11/2開航　下龍灣將有新景點

桃園藍白大團結　賴香伶二度為呂玉玲站台反罷

林繼生新書《青春熱映中》　勉勵學子贏得人生奧斯卡

防制人口販運從教育扎根！　桃園市警局邀全台學子以畫筆發聲

2025桃園社會企業創業競賽暨第十屆尤努斯獎頒獎　展現社會創新能量

周台英認找無執照學長抽血　談初心是讓女足隊員進步

地方熱門新聞

快訊／台中造勢晚會意外！翁疑嗆到不治

韓國瑜在旁　立委：我有殺人放火選總統嗎

快訊／盧秀燕領軍！台中場湧2萬人

桃園藍白大團結　賴香伶再為呂玉玲站台反罷

中台灣反罷免遇雨　盧秀燕提前大進場

盧秀燕淋雨催票　要大家蓋下不同意

把握催票黃金周！　萬美玲聯手小草反罷

新書《青春熱映中》　勉學子贏得人生奧斯卡

桃園市警局舉辦　防制人口販運宣導繪畫比賽

2025桃園社企創業競賽暨第十屆尤努斯獎　頒獎　

台電嘉義區民生用電全復電！　

桃園刻印店懸掛　「不同意免投票」誤導標語　

深耕桃園醫療50年　楊敏盛獲頒「傑出市民證」

虎頭埤操舟演練南消強化水域救援拋繩划船樣樣來

更多熱門

相關新聞

六大好事連發！台南市消防之友會頒獎表揚六大隊

六大好事連發！台南市消防之友會頒獎表揚六大隊

為鼓勵消防人員持續精進、肯定其於救災、學術與體能等多面向的優異表現，台南市消防之友會第六辦事處於7月3日上午11時，在消防局第六救災救護大隊勤教會議中舉辦頒獎儀式，由第六辦事處處長莊旭彬親自頒發獎勵金，表彰基層人員六項優秀成果，現場氣氛溫馨熱烈，展現民間支持消防深厚力道。

嘉義市舉辦創新創業競賽　吸引全台青年創業者

嘉義市舉辦創新創業競賽　吸引全台青年創業者

市長獎頒獎感動全場黃偉哲笑迎挑戰與學生同框留青春

市長獎頒獎感動全場黃偉哲笑迎挑戰與學生同框留青春

鹿谷鄉兩大春季凍頂烏龍茶頒獎典禮同日登場

鹿谷鄉兩大春季凍頂烏龍茶頒獎典禮同日登場

基隆特教美術賽頒獎　邱佩琳：最真摯藝術語言

基隆特教美術賽頒獎　邱佩琳：最真摯藝術語言

關鍵字：

2025桃園社會企業創業競賽第十屆尤努斯獎頒獎

讀者迴響

熱門新聞

越南下龍灣重大船難！已34人死亡

越南下龍灣翻船34人罹難！搜救畫面曝

快訊／周台英先停聘再解聘　內幕曝光

鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　

魔鷹：天堂的女王，永遠愛妳

正妹招待所醉倒！遭脫衣性侵「拍私密照」

快訊／台中造勢晚會意外！翁疑嗆到不治

魔鷹太太機上就已無心跳！醫院放置葉克膜搶救無效

LE SSERAFIM九份逛街「竟遇到成員親媽」　櫻花嚇壞：喔，我媽欸？

人妻尾牙完回家續攤遭性侵！變態廠商下場出爐

薇帕遠離更強了「大豪雨續灌3地」　下周可能多個熱帶系統發展

公車撞死乳癌名醫　肇事駕駛5萬交保

大雨澆不熄　曹興誠宣布5萬人集結：公民力量堅不可摧

胖橘貓跑進國家公園　研究員驚是特有種

王晴微波雞蛋炸傷眼！　「角膜破大洞」痛到狂哭

更多

最夯影音

更多

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

【命喪車輪！】總統官邸旁死亡車禍！　乳癌權威醫師北上開會被公車輾亡

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

周台英認找無執照學長抽血　談初心是讓女足隊員進步

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面