2025桃園社會企業創業競賽暨第十屆尤努斯獎頒獎　展現社會創新能量

▲2025桃園社會企業創業競賽暨第十屆尤努斯獎頒獎。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2025桃園社會企業創業競賽暨第十屆尤努斯獎決賽頒獎典禮，19日於青年局舉行。市長張善政表示，今年桃園社會企業創業競賽吸引逾百組團隊報名參賽，經初選與系列專業課程培訓後，共有40組團隊進入決賽；其中社會企業組由「台灣生物循環科技公司」獲得冠軍，社會影響力組則由「女王的呼召」團隊奪冠。

張善政肯定在場所有入圍團隊，在競賽中發揮潛能，展現社會企業解決公共議題的潛力與能量，也期勉成員持續拓展更多可能，發揮社會影響力。張市長提到，在社會企業概念尚未普及的年代，自己曾應朋友邀請投資一家以公益為核心的公司，多年來該公司持續穩定運營，令人深刻體認到社企價值所在。

中央大學亞洲影響力衡量與管理研究總中心主任沈建文表示，市府今（114）年特別將競賽分為「社會企業組」與「社會影響力組」，並導入國際影響力評估標準，引導創業者從社會影響力的角度規劃與衡量行動。本次參賽團隊關注議題涵蓋心理健康、多元族群及環境保育等，顯示桃園社會創新能量多元而豐沛。

臺中教育大學管理學院社會企業中心執行長柯勇全表示，桃園社會企業創業競賽「社會影響力組」評審重視是否依循國際制度，以及落實公平透明的社會影響力揭露，與公共治理追求的「透明施政」高度契合。他勉勵所有團隊持續朝向誠信揭露與實質影響邁進，為臺灣社會帶來更深層、長遠的改變。

市府青年局局長候佳齡指出，本屆競賽除了延續「社會企業組」深度培力機制，並首次增設「社會影響力組」，廣邀非營利組織、企業ESG專案與大學USR計畫參與，擴大社會創新參與面向。參賽團隊也透過商業模式設計、影響力衡量及公開提案，強化專案透明度與永續發展基礎，充分展現以創業實踐社會價值的決心。

青年局進一步指出，桃園是亞洲率先導入「人與地球優先（People and Planet First）」認證的城市，市府將輔導其中5個團隊取得國際認證，迎接年底在臺舉辦的「社會企業世界論壇（SEWF）」，展現桃園社會創新能量與青年創業潛力。包括市議員舒翠玲、市府青年局長侯佳齡、社會企業中心執行長黃妙兒、中央大學管理學院院長葉錦徽、亞洲影響力衡量與管理研究總中心主任沈建文、臺中教育大學管理學院社會企業中心執行長柯勇全、東海大學行政管理暨政策學系助理教授劉凱琳、前天下文化遠見行銷部總經理林芳燕等均一同出席。