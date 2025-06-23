從族服到公主抱！市長獎頒獎感動全場　黃偉哲笑迎挑戰與學生同框留青春

▲台南市「市長陪你拍」第3場在慈濟高中登場，黃偉哲市長與631位學子逐一合影，氣氛熱烈。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

畢業季限定、全國唯一的「市長陪你拍」第3場22日下午在慈濟高中熱鬧登場！台南市長黃偉哲親自出席頒發市長獎，為來自東區、永康、新化、新市、龍崎、歸仁、關廟等7區共631位畢業生獻上祝福與合照。

不僅學生創意百出、合影花招翻新，市長也以鐵人精神全程參與，用行動鼓勵學子以創意與自信迎向人生挑戰。

市長獎頒獎典禮進入第3場次，黃偉哲市長上午剛在新營國小完成第2場，下午再赴慈濟高中與學生合影，面對631位畢業生接連出招，他始終笑容滿面，展現不懼挑戰的柔軟身段。「今天不知道會被要求什麼姿勢，但我相信都很有創意！」他笑說。這場「市長陪你拍」儀式已成為畢業生人生重要回憶，更為台南留下特有的青春印記。

今年活動中，有學生二度獲市長獎、從國小一路合影到國中，再次與黃市長同框，紀錄屬於自己的兩段青春；永康國中學生更穿上泰雅族族服出場，展現文化驕傲與自信創意。市長也毫無保留地配合一字馬、公主抱、下腰等花招，笑稱「學生玩得開心最重要，這些畫面將是未來他們面對困難時的勇氣來源」。

今年「市長陪你拍」不只拍出歡笑，也凝聚了生命力與感動。大灣高中國中部楊承豫同學勇奪優學獎，學術與運動雙棲，劃船代表隊一路奮戰至全中運奪牌；永仁高中國中部李品誼同學因腦性麻痺無法言語，仍積極投入學習與校園活動；崇明國中盧懷宇同學視力僅為常人十分之一，卻堅持繪畫創作，勇氣與毅力打動全場。這些獲獎者的故事，正是青春最動人的證明。