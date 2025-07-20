　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

拿毛巾擦臉被碎念！女友突「拿出1物」派翠克大讚：很好用欸

▲▼ 。（圖／泰格與雪兒）

▲派翠克抱怨女友太會念。（圖／泰格與雪兒）

網新中心／綜合報導

有些情侶交往久了，就會覺得另一半特別愛碎念！可是這些話，或許也是出自關心。近日「泰格與雪兒」分享一段影片，由派翠克和77飾演一對情侶，而派翠克就說女友77愛碎念，念他錢包破掉、拿毛巾擦臉長痘痘等，但這時77就拿出「精心準備的小禮物」，讓派翠克感受到女友用心，也忍不住大讚。

派翠克在影片中說，「我有一個很愛碎念的女友。」原來是77看不慣他使用破掉的錢包，於是不斷詢問他何時才要換錢包？77認為，「這不是能不能用的問題，是會漏財！」

接著影片轉換到另個場景，兩人本來聊得開心，結果當77要拿走水杯時，卻被派翠克阻止，還說「我等下還要喝啊！」而這時77便開始碎念，說派翠克每次都這樣講，結果水杯最後就會放在那邊好幾天。派翠克這時也受不了了，直接回說，「齁不要每次都這樣一直念念念，你是我媽喔？」

▲▼ 。（圖／泰格與雪兒）

▲77拿出刮鬍刀給派翠克。（圖／泰格與雪兒）

這時畫面再一轉，可見派翠克起床後，拿出毛巾擦臉。結果77便馬上阻止，說「你皮膚很敏感，還愛用毛巾擦臉，再來煩長痘痘」。派翠克則解釋，他只是因為鬍子沒刮乾淨而已。

於是，77便拿出她準備的刮鬍刀，是「專門給你這種肌膚敏感，刮完鬍子下巴會長痘的人」，這不僅有添加玻尿酸保濕凝膠，能減少肌膚摩擦、避免泛紅，還有添加金盞花舒緩，避免下巴長痘痘。而感受到77用心的派翠克也忍不住大讚，「這真的很好用欸！」

影片中提到的刮鬍刀，其實就是舒適牌_水次元5_PREMIUM刮鬍刀，主要特色如下：

1：添加玻尿酸保濕凝膠，減少40%肌膚摩擦。

2：保濕凝膠，特別添加金盞花舒緩成分，有效鎮定剃後肌膚，減少高達56%的泛紅。

3：痘肌首選，痘痘肌專用刮鬍刀市面首款創新痘肌友善刮鬍刀。

4：五刀片配備安全防護條，平整貼合肌膚，減少刺激紅腫。

5：防滑橡膠手把，符合人體工學設計好握好使力。

►產品傳送門

▲▼ 。（圖／業者提供）

業者提供

業者提供

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 5951 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
27歲女駕駛慘死　目擊者衝上前拉人：小姐對不起，一路好走
乳癌名醫遭公車撞死　欣欣客運董事長自行請辭
無照毒駕撞死人！台中18歲BMW猴「有糖尿病」求脫身
快訊／4縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝
90度鞠躬！公車撞死乳癌名醫　欣欣客運：沒做指差確認

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台師大女足「血液樣本」呢？他的答案讓網友怒了：還真快啊

暴風雨中翻覆「越南觀光船怎敢開？」　他曝1陷阱：下午大太陽

名醫「小跑過斑馬線」仍被輾斃！路權團體實勘：綠燈秒數不合理

未來一周全台有雨　明起又有熱帶擾動發展

快訊／4縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

花540元買萬巒豬腳！妹子打開嚇壞　網見畫面也傻眼：以為吃剩的

聽說足球圈攻擊簡奇陞　她怒：誰敢用人脈影響「換封殺你們」

拿毛巾擦臉被碎念！女友突「拿出1物」派翠克大讚：很好用欸

教材把巫「婆」寫成「ㄆㄨㄛˊ」　1.7萬人吵翻！正確寫法曝

乳癌名醫「在斑馬線被撞亡」！患者聞訊崩潰：我的命是他救的

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

【命喪車輪！】總統官邸旁死亡車禍！　乳癌權威醫師北上開會被公車輾亡

周台英認找無執照學長抽血　談初心是讓女足隊員進步

【下面起火了！】國道驚見車子開到燒起來了還在開

【國道驚魂】遊覽車猛撞施工員！　擋風玻璃全碎40名旅客嚇傻

【終於道歉了】#女足抽血案 台師大校長吳正己 率教練周台英鞠躬道歉

【以為有狗在裡面‍】萌娃見路人推車頻上前檢查XD

台師大女足「血液樣本」呢？他的答案讓網友怒了：還真快啊

暴風雨中翻覆「越南觀光船怎敢開？」　他曝1陷阱：下午大太陽

名醫「小跑過斑馬線」仍被輾斃！路權團體實勘：綠燈秒數不合理

未來一周全台有雨　明起又有熱帶擾動發展

快訊／4縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

花540元買萬巒豬腳！妹子打開嚇壞　網見畫面也傻眼：以為吃剩的

聽說足球圈攻擊簡奇陞　她怒：誰敢用人脈影響「換封殺你們」

拿毛巾擦臉被碎念！女友突「拿出1物」派翠克大讚：很好用欸

教材把巫「婆」寫成「ㄆㄨㄛˊ」　1.7萬人吵翻！正確寫法曝

乳癌名醫「在斑馬線被撞亡」！患者聞訊崩潰：我的命是他救的

吳思瑤嗆徐巧芯：面臨罷免危機是妳　可回鍋議員「雖然機會渺茫」

塞克斯頓要成為黃蜂領袖！　以學長之姿創造「兄弟情」

哭著上廁所「每尿一滴都煎熬」！徐凱希掛急診…醫驚：再晚就變腎臟炎

黃蜂新秀是K湯鐵粉！　大讚偶像「比柯瑞還強」

台師大女足「血液樣本」呢？他的答案讓網友怒了：還真快啊

400萬人注意！3官股銀行接力限縮ATM提款日額　兆豐2度調整

暴風雨中翻覆「越南觀光船怎敢開？」　他曝1陷阱：下午大太陽

名醫「小跑過斑馬線」仍被輾斃！路權團體實勘：綠燈秒數不合理

台南學甲風災戶網路求修繕遇詐！　犯嫌落網在屏東恆春

稱普發1萬無舉債問題　李彥秀：綠罷免成功恐含「剴剴條款」都沒收

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

可能還有新颱風　今「雨最大」地區曝

快訊／周台英先停聘再解聘　內幕曝光

「最美檢察官」不幹了！　揭人生新篇章：其實非常留戀不捨

水逆「錢來了」！　3星座、3生肖偏財旺

薇帕遠離更強了「大豪雨續灌3地」　下周可能多個熱帶系統發展

還有熱帶系統「最新模擬路徑」　侵襲機率曝

快訊／周台英道歉哽咽「教練對不起你們」

LINE「相簿新功能」上線了！　官方：用戶陸續開放

快訊／4縣市豪大雨特報！　最新警戒區域曝

明午前4縣市達停班課標準　最新風雨預測出爐

夏日1神器在蝦皮賣是違規　13賣家被罰了

光電板吃掉山林遭撤照！業者發存證信函求償

高鐵推「爸氣出發8折」優惠　名字有4個字送5折車票券

更多熱門

相關新聞

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

新北男掀開棉被性侵「女友女兒的女友」

新北市一名男子阿民（化名），因涉嫌對女友女兒的女友（以下簡稱甲女）進行強制性交，經新北地方法院審理後，被判處有期徒刑四年六個月。案件判決近日公佈，法院認定阿民違反甲女意願，施以暴力性侵，事證明確，難逃法律制裁。

懷疑女友另結新歡　猛刺胸腹血噴滿地慘死

懷疑女友另結新歡　猛刺胸腹血噴滿地慘死

台中男跨年夜3刀刺死女友　重判16年10月定讞

台中男跨年夜3刀刺死女友　重判16年10月定讞

帥警被控進飯店私會酒駕男女友　南警介入調查

帥警被控進飯店私會酒駕男女友　南警介入調查

散播私密影像辯：網路抓的　指甲彩繪讓他定罪

散播私密影像辯：網路抓的　指甲彩繪讓他定罪

關鍵字：

碎念女友刮鬍刀

讀者迴響

熱門新聞

「最美重機女騎士」車禍死亡！享年35歲

越南下龍灣重大船難！已34人死亡

Coldplay抓姦　CEO妻po文親曝：官司開打

快訊／8級強風來了「全台下4天」　大雷雨轟1縣市

鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　

越南下龍灣翻船34人罹難！搜救畫面曝

越南下龍灣遊船翻！童困4hrs奇蹟生還

房客浴室落地窗前「全裸衝撞」看光光　台北喜瑞飯店決定改了

正妹招待所醉倒！遭脫衣性侵「拍私密照」

LE SSERAFIM九份逛街「竟遇到成員親媽」　櫻花嚇壞：喔，我媽欸？

人妻尾牙完回家續攤遭性侵！變態廠商下場出爐

可能還有新颱風　今「雨最大」地區曝

快訊／周台英先停聘再解聘　內幕曝光

魔鷹：天堂的女王，永遠愛妳

越南觀光船翻覆37死　倖存女：救不出更多人

更多

最夯影音

更多

被讚「好像李多慧」：我就是！ 無奈「為什麼都說我長得像」XD

【拿牛肉乾餵牛？】牛群暴怒上腳伺候????

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

蔡依林真的來了！　LE SSERAFIM獻唱〈日不落〉

【命喪車輪！】總統官邸旁死亡車禍！　乳癌權威醫師北上開會被公車輾亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面