拿毛巾擦臉被碎念！女友突「拿出1物」派翠克大讚：很好用欸

▲派翠克抱怨女友太會念。（圖／泰格與雪兒）

網新中心／綜合報導

有些情侶交往久了，就會覺得另一半特別愛碎念！可是這些話，或許也是出自關心。近日「泰格與雪兒」分享一段影片，由派翠克和77飾演一對情侶，而派翠克就說女友77愛碎念，念他錢包破掉、拿毛巾擦臉長痘痘等，但這時77就拿出「精心準備的小禮物」，讓派翠克感受到女友用心，也忍不住大讚。

派翠克在影片中說，「我有一個很愛碎念的女友。」原來是77看不慣他使用破掉的錢包，於是不斷詢問他何時才要換錢包？77認為，「這不是能不能用的問題，是會漏財！」

接著影片轉換到另個場景，兩人本來聊得開心，結果當77要拿走水杯時，卻被派翠克阻止，還說「我等下還要喝啊！」而這時77便開始碎念，說派翠克每次都這樣講，結果水杯最後就會放在那邊好幾天。派翠克這時也受不了了，直接回說，「齁不要每次都這樣一直念念念，你是我媽喔？」

▲77拿出刮鬍刀給派翠克。（圖／泰格與雪兒）

這時畫面再一轉，可見派翠克起床後，拿出毛巾擦臉。結果77便馬上阻止，說「你皮膚很敏感，還愛用毛巾擦臉，再來煩長痘痘」。派翠克則解釋，他只是因為鬍子沒刮乾淨而已。

於是，77便拿出她準備的刮鬍刀，是「專門給你這種肌膚敏感，刮完鬍子下巴會長痘的人」，這不僅有添加玻尿酸保濕凝膠，能減少肌膚摩擦、避免泛紅，還有添加金盞花舒緩，避免下巴長痘痘。而感受到77用心的派翠克也忍不住大讚，「這真的很好用欸！」

影片中提到的刮鬍刀，其實就是舒適牌_水次元5_PREMIUM刮鬍刀，主要特色如下：

1：添加玻尿酸保濕凝膠，減少40%肌膚摩擦。



2：保濕凝膠，特別添加金盞花舒緩成分，有效鎮定剃後肌膚，減少高達56%的泛紅。



3：痘肌首選，痘痘肌專用刮鬍刀市面首款創新痘肌友善刮鬍刀。



4：五刀片配備安全防護條，平整貼合肌膚，減少刺激紅腫。



5：防滑橡膠手把，符合人體工學設計好握好使力。

►產品傳送門